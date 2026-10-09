Мошенники придумали схему обмана пожилых людей, используя неучтенный трудовой стаж

Злоумышленники звонят пенсионерам, представляясь сотрудниками Социального фонда России (СФР), и сообщают, что размер пенсии можно существенно увеличить из-за якобы обнаруженного неучтенного периода работы. Для оформления приглашения в реальное отделение фонда жертву просят назвать данные паспорта, СНИЛС и код из СМС, который на самом деле нужен мошенникам для доступа к учетной записи на портале «Госуслуги» и оформления кредитов.

В ведомстве пояснили, что сотрудники Социального фонда никогда не обзванивают граждан и не приглашают их на прием для перерасчета пенсии. Чтобы не попасть в ловушку, рекомендуется прервать разговор и самостоятельно позвонить в единый контактный центр СФР по телефону 8-800-10-000-01 или обратиться в местное отделение для проверки информации.