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    Москвичей предупредили о мошенничестве с Пушкинской картой

    Мошенники предлагают получить деньги с Пушкинской карты и исчезают с ними

    Фото: РИА «Новости»

    Мошенники начали выманивать у подростков и молодых людей данные Пушкинской карты под предлогом быстрого получения наличных, а затем присваивать деньги. Об этом сообщил сайт мэра и правительства Москвы со ссылкой на экспертов проекта «Перезвони сам».

    Злоумышленники знакомятся с потенциальными жертвами в социальных сетях и мессенджерах. Получив реквизиты карты и код из СМС, они похищают доступные средства, а затем удаляют или блокируют свои аккаунты. На украденные деньги аферисты покупают билеты для перепродажи либо проводят фиктивные платежи через подставные организации.

    Молодым людям напомнили, что обналичить или перевести средства с Пушкинской карты нельзя. Бюджетные деньги предназначены исключительно для покупки билетов в официальные учреждения культуры.

    Их оформляют на конкретного посетителя, поэтому передавать билеты другим людям запрещено. Любые предложения вывести или конвертировать средства являются мошенническими.

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