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    Тюменец отдал мошенникам 12 млн рублей наличными

    Фото: РИА «Новости»

    В Тюмени возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Телефонные аферисты убедили мужчину отдать 12 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

    Неизвестный позвонил тюменцу на мобильный и заявил, что кто-то пытается снять деньги с его счета. Под предлогом спасения накоплений мужчина отдал курьеру 12 миллионов рублей наличными.

    Осознав ошибку, он обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, прокуратура Восточного административного округа Тюмени взяла расследование на контроль.

    Это самая крупная афера телефонных и интернет-мошенников в Тюменской области за неделю. В общей сложности они выманили более 42 миллиона рублей у 63 человек.

    Ранее преступники обманули жительницу Москвы на 450 миллионов рублей.

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