Тюменец отдал мошенникам 12 млн рублей наличными

В Тюмени возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Телефонные аферисты убедили мужчину отдать 12 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Неизвестный позвонил тюменцу на мобильный и заявил, что кто-то пытается снять деньги с его счета. Под предлогом спасения накоплений мужчина отдал курьеру 12 миллионов рублей наличными.

Осознав ошибку, он обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, прокуратура Восточного административного округа Тюмени взяла расследование на контроль.

Это самая крупная афера телефонных и интернет-мошенников в Тюменской области за неделю. В общей сложности они выманили более 42 миллиона рублей у 63 человек.

Ранее преступники обманули жительницу Москвы на 450 миллионов рублей.