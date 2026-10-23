В Саратовской области задержали мошенника из Ростова-на-Дону, который забрал 2 млн рублей у обманутого пенсионера. Об этом сообщили «СарИнформ» в пресс-службе региона.

По данным ведомства, злоумышленник действовал по стандартной схеме: он убедил пожилого человека перевести деньги на «безопасный счет». Возбуждено уголовное дело.

В регионе также зафиксированы другие случаи мошенничества. Так, 18-летняя девушка из Энгельса перевела 450 тыс. рублей на «безопасный счет» после убеждений аферистов. Кроме того, женщина получила из бюджета более 3 млн рублей за фейковых детей.