Мошенники стали приглашать россиян на допросы по электронной почте

Мошенники начали рассылать россиянам по электронной почте заархивированные повестки с вредоносным программным обеспечением. Об этом сообщил ТАСС .

В письме говорится, что человеку направлена повестка о вызове на следственные действия. К сообщению прикреплен архив с вирусом.

Чтобы заставить получателя открыть зараженный файл, аферисты ссылаются на статьи УПК. Они пугают приводом, денежным взысканием или объявлением в розыск за неявку без уважительной причины.

Если человек не открывает архив, письма продолжают приходить каждые 15–20 минут. Мошенники рассчитывают, что жертва испугается и откроет файл, что приведет к заражению устройства.

Ранее в управлении по борьбе с киберпреступлениями московского ГУ МВД рассказали, как у москвича в течение полутора лет мошенники выманивали деньги.