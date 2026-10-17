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    Мошенники стали приглашать россиян на допросы по электронной почте

    Фото: РИА «Новости»

    Мошенники начали рассылать россиянам по электронной почте заархивированные повестки с вредоносным программным обеспечением. Об этом сообщил ТАСС.

    В письме говорится, что человеку направлена повестка о вызове на следственные действия. К сообщению прикреплен архив с вирусом.

    Чтобы заставить получателя открыть зараженный файл, аферисты ссылаются на статьи УПК. Они пугают приводом, денежным взысканием или объявлением в розыск за неявку без уважительной причины.

    Если человек не открывает архив, письма продолжают приходить каждые 15–20 минут. Мошенники рассчитывают, что жертва испугается и откроет файл, что приведет к заражению устройства.

    Ранее в управлении по борьбе с киберпреступлениями московского ГУ МВД рассказали, как у москвича в течение полутора лет мошенники выманивали деньги.

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