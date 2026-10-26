Сегодня 05:00 Познал и славу, и страдания. Как жил и кого любил звезда «Экипажа» Леонид Филатов Фото: РИА «Новости» Знаменитости

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Главный секс-символ СССР Леонид Филатов умер ровно 23 года назад — 26 октября 2003-го. Ловелас Игорь Скворцов из фильма-катастрофы «Экипаж» провел на Земле всего 56 лет, но успел пережить все — от повалов до бешеной популярности, от абсолютного счастья до невыносимой боли.

Детство, юность и первые успехи

Леонид Филатов родился в Казани 24 декабря 1946 года. История любви его родителей была романтичной, но недлинной. Знакомство произошло по переписке — во время Великой Отечественной войны Клавдия Филатова отправила письмо поддержки фронтовику-однофамильцу, радисту Алексею. Позже они познакомились лично и поженились, родился сын. Забавно, что его назвали так же, как и сына Алексея от первого брака. Однако то, что муж продолжал работать радистом и вынужден был часто отсутствовать, надоело Клавдии, и когда мальчику было всего семь лет, родители развелись. Леонид переехал с отцом в Ашхабад. Потом студенческие друзья в шутку прозовут его Ашхабадом — он не просто приедет оттуда, а будет считать этот город малой родиной. Творчество манило его с детства. Он мечтал стать режиссером, писал стихи, а после школы поехал поступать во ВГИК. Однако на режиссерское отделение Леонида не взяли. Ни на что особенно не надеясь, расстроенный юноша отнес документы в Щукинское училище — и поступил, но вместо режиссера стал учиться на актера.

Фото: RuTube

Педагоги сразу увидели, что перед ними будущая звезда. Филатов мог сыграть что угодно так, что публика безоговорочно верила в любую изображенную им эмоцию, и при этом оставался обезоруживающе искренним. Не забросил Леонид и литературное творчество — писал остроумные пародии в стихах и однажды даже получил премию на конкурсе эстрады. А в 1987 году выпустил в журнале «Юность» сказку «Про Федота-стрельца, удалого молодца» и снискал невероятный успех. Для детей это была забавная сказка о сообразительном стрельце, для взрослых — скрытая, умная, но вполне различимая сатира на советскую жизнь.

Фото: РИА «Новости»

На экране Филатов тоже блистал. Его герои были непохожи на других и отлично запоминались зрителям. Первой серьезной ролью Леонида стала роль шофера с грустным взглядом в киноальманахе «Город первой любви» (1970). После этого он много лет появлялся в основном в телеспектаклях, а на экраны триумфально вернулся в фильме «Экипаж», вышедшем в прокат в 1980 году.

Первый герой-любовник СССР

Роль бортпроводника Игоря Скворцова, ветреного, но сильного духом, принесла Филатову настоящую славу. Первоначально Скворцова должен был сыграть уже знаменитый к тому времени актер Олег Даль, но после пары недель съемок он заболел. Режиссер Александр Митта решил взять на замену Филатова. Митту отговаривали — мол, Леонид слишком серьезный и вдумчивый, не впишется в роль героя-любовника. Однако режиссер не стал никого слушать, просто ввел в фильм дополнительные детали — например, пришлось для убедительности показать бывших пассий Игоря.

Фото: РИА «Новости»

В «Экипаже» Филатов снялся в одной из первых эротических сцен в советском кинематографе. Правда, он был совсем не похож на своего раскрепощенного героя — очень стеснялся и в итоге добился разрешения не снимать джинсы. Их прикрыли простыней. Но даже сильно урезанный цензурой эпизод, который сейчас едва ли сочли бы пикантным, взбудоражил зрительниц по всему Союзу. Дело довершил сам образ Скворцова — эгоистичного, но проявившего мужество в критической ситуации. Леонид Филатов стал одним из первых советских секс-символов. Сложно было поверить, что этот блистательный, харизматичный актер на самом деле терпел не одно любовное разочарование.

Три любви Леонида Филатова

Еще студентом Филатов страстно полюбил актрису Наталью Варлей, увидев ее в «Кавказской пленнице». К его радости, после успеха фильма она решила получить актерское образование и поступила в Щукинское училище. Там Варлей окружали поклонники, она наслаждалась их вниманием и не выделяла среди них очарованного Леонида. Тогда робость сыграла с ним злую шутку — желая наконец признаться Наталье, Филатов решил сделать это через друга Владимира Качана. Тот спел ей под гитару песню о чувствах и должен был сообщить, что исполнил ее от имени Леонида, но Варлей уже подумала, что влюблен именно Владимир, и ему стало неловко ее переубеждать.

Фото: РИА «Новости»

Но даже узнав правду, Наталья не ответила Леониду взаимностью и вышла за другого — актера Николая Бурляева. Брак оказался несчастливым, Варлей подозревала мужа в изменах. У нее даже была мысль изменить ему с Филатовым, но она решила, что использовать его будет нечестно. К моменту развода супругов Леонид все еще был влюблен в Наталью. Однако его снова ждал удар — она вышла замуж во второй раз. Избранником красавицы стал актер Владимир Тихонов. Говорили, что с горя Филатов даже устроил актрисе скандал. Когда развалился и этот брак Варлей, Леонид уже был знаменитым, и она наконец посмотрела на давнего приятеля другими глазами. Но тот, похоже, уже остыл и никаких шагов не предпринял.

Если человек не знает, что такое страдание, как он узнает, что такое любовь? Так что страдание — вещь необходимая. Творческому человеку особенно. Леонид Филатов, интервью 2003 года (последнее)

Первую супругу Леонид выбрал тоже среди коллег — ею стала актриса Лидия Савченко, знакомство с которой произошло в Театре на Таганке. Это потом Филатов называл тот брак ошибкой молодости. А вначале так нежно и настойчиво добивался благосклонности Лидии, которая была старше его на пять лет и на тот момент была замужем, что та просто не смогла устоять. Савченко поддерживала мужа в начале карьеры, однако брак не продлился до гробовой доски. Отношения стали портиться после того, как Леонид уговорил жену сделать аборт — заявил, что ребенок помешает им строить карьеру. А в один непрекрасный день Лидии позвонили и сообщили о том, что супруг ей неверен. И это оказалось правдой. Филатов больше 12 лет встречался с Ниной Шацкой, состоявшей в браке с Валерием Золотухиным. Все четверо играли в одном театре. Началось с дружбы, первый поцелуй у Леонида и Нины случился только через три месяца. На протяжении девяти лет встречи были тайными. Шацкая потом признавалась, что «была готова на все, чтобы соединиться с Леней».

Фото: RuTube

Золотухин верным мужем тоже не был, однако у супругов был общий сын, и разводиться они не спешили. Да и Леонид не хотел строить свое новое счастье на несчастье Лидии. Даже после того, как Нина развелась, Филатов никак не мог решиться на аналогичный шаг, хотя жена уже знала о сопернице и отношения в семье стали скорее соседскими. В итоге расстаться предложила Савченко. В 1982 году Филатов и Шацкая наконец поженились. Этот брак был счастливым и продлился до самой смерти Леонида. Собственных детей у актера так и не появилось, но он считал родным сына Нины от Золотухина — Дениса. В 1995 году именно он, ставший священником, обвенчал супругов.

«Чтобы помнили». Последние годы и мучительная смерть

Карьера тоже складывалась более чем успешно. «Экипаж» был только началом — последовали другие значимые роли: в фильмах «Забытая мелодия для флейты», «Голос», «Вам и не снилось…», «Грачи» и других. Режиссером Леонид так и не стал. Снял только один полнометражный фильм — «Сукины дети» (1990), в который вложил всю душу, но хитом сделать не смог. Зато Филатов блистал и в театре — не только играл, но и писал пьесы («Часы с кукушкой», «Дилижанс», «Еще раз о голом короле») и даже сочинял песни к спектаклям.

Фото: РИА «Новости»

На телевидении он целых 10 лет — до самого конца жизни — вел цикл передач «Чтобы помнили». Рассказывал зрителям о незаслуженно забытых артистах, писателях, режиссерах, — а перед этим проделывал огромную работу, добывая по крупицам информацию об их судьбах. Проект, очень важный для самого Филатова, высоко оценили и зрители. «Когда снимаешь о чужих болезнях, смертях, срывах, запоях, депрессиях — это как-то проникает в тебя. Но я почувствовал, что надо делать именно это. Чтобы понять, до какой степени все смертны. Чтобы перестать злиться и научиться прощать», — рассказывал Филатов журналистам. Тогда он уже успел прикоснуться к смерти.

В 1993 году, когда Филатову не было и 50 лет, у него случился инсульт. Актеру оставалось жить всего 10 лет, и все эти годы он скитался по больницам. Но, как бы плохо себя ни чувствовал, не отменял съемки «Чтобы помнили». Иногда принимал съемочную группу прямо в клинике. Филатов признавался, что нередко размышлял о смерти. Осознавая, что его земной путь может скоро завершиться, он надеялся, что уйдет легко и это не случится внезапно.

Я иногда думаю — хорошо бы знать день и час ухода, чтобы успеть что-то доделать, потому что я живу достаточно беспечно. Иногда работаю, работаю, работаю, а иногда долго-долго бездельничаю, провожу время в каких-то мечтах, полугрезах. Леонид Филатов

Легко умереть не получилось. Филатову удалили обе почки, и пришлось почти три года жить без них, на гемодиализе, в ожидании донорского органа. Препараты против отторжения трансплантата сильно ослабили иммунитет актера. В октябре 2003 года у Леонида началась двусторонняя пневмония. В конце месяца его не стало. Нина Шацкая до последнего была рядом, держала мужа за руку. А лишившись его, осталась верна своей любви. Она прожила еще 18 лет, но замуж больше не вышла и каждый день любовалась портретами Леонида, которыми полностью увешала одну из стен квартиры.