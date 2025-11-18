Сегодня 05:36 Даже жена хотела уйти. Почему актеры жаловались на Леонида Гайдая 0 0 0 Фото: Igor Gnevashev/Russian Look / www.globallookpress.com Шоу-бизнес

Леонид Гайдай прославился как создатель хитов советского кинематографа. Работу с ним актеры считали большой честью и одновременно испытанием. Жена Нина Гребешкова чуть не ушла от режиссера из-за тяжелого характера, а актриса Наталья Варлей обвинила в домогательствах. Какие еще тайны скрывал гений?

Образование Леонида Гайдая Гайдай мечтал стать актером. До призыва на фронт он успел попробовать себя рабочим сцены в Иркутском драматическом театре, куда эвакуировался Московский театр сатиры, а после недолгой службы окончил театральную студию при Иркутском областном драматическом театре. «Безногих актеров не бывает», — сказал он врачам, которые хотели провести ампутацию.

Служа на Калининском фронте, Гайдай подорвался на мине. Хотя ногу удалось сохранить, это ранение мучило его всю жизнь.

Фото: Igor Gnevashev/Russian Look / www.globallookpress.com

Поработать актером он все-таки смог, в том числе сняться в музыкальной комедии «Ляна» Бориса Барнета. В 1955 году Гайдай окончил режиссерский факультет ВГИКа и стал режиссером на «Мосфильме». За какой фильм Гайдая чуть не отменили Режиссерским дебютом Гайдая стал совместный с Валентином Невзоровым «Долгий путь» по мотивам сибирских рассказов Владимира Короленко «Ат-Даван» и «Чудная». Критики приняли картину хорошо. Режиссер Михаил Ромм разглядел в начинающем коллеге талант, но посоветовал снимать комедии, а не драмы. Вдохновленный успехом Гайдай выпустил в 1958 году сатирическую комедию «Жених с того света», обличающую советскую бюрократию. Это вызвало большой скандал. Под давлением ему пришлось превратить полнометражный фильм в короткометражный, вырезав половину материала. Министр культуры СССР Николай Михайлов потребовал, чтобы режиссер сдал партбилет. В те времена это означало закат карьеры. На фоне переживаний Гайдай заработал язву и туберкулез.

Фото: РИА «Новости»

Вернуться в строй ему помог Иван Пырьев, известный способностью «воскрешать» коллег. По его совету Гайдай выпустил драму «Трижды воскресший» по историко-революционной пьесе Александра Галича и успешно реабилитировался. Лучшие комедии Гайдая После этого случая он поклялся больше не снимать комедии. Идею для первой выстрелившей картины нашел в завалявшемся номере газеты «Правда». Фельетон украинского поэта Степана Олейника «Пес Барбос и необычный кросс» так поразил режиссера, что он тут же сел писать сценарий. Получившийся фильм номинировали на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля. Именно в нем впервые появились Трус, Балбес и Бывалый — герои, которые кочевали из одной картины в другую. С Георгием Вициным режиссер сотрудничал в злосчастном «Женихе с того света», Евгения Моргунова посоветовал Пырьев. В эту компанию отлично вписался Юрий Никулин.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

Гайдаю хорошо удавалось работать в жанре эксцентрической комедии. Он снял «Бриллиантовую руку», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию», «За спичками», «Спортлото-82», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-бич опять идут дожди» и другие шедевры. Он славился как режиссер-однолюб — снимал одних и те же актеров. Так случилось с Эдуардом Бредуном, Львом Поляковым, Леонидом Куравлевым, Михаилом Пуговкиным, Сергеем Филипповым и Натальей Селезневой. Иногда при работе над фильмами режиссеру приходилось идти на хитрости. Актер Юрий Чернов рассказал, что на съемках «Иван Васильевич меняет профессию» Гайдай распорядился отравить еду, которую использовали в качестве реквизита для сцены с пиром. Даже «икру заморскую баклажанную».

Фото: РИА «Новости»

«Это было сделано для того, чтобы мы ничего не съели со стола. А то актеры любили, пока режиссер не видит, что-нибудь отщипнуть от пирога, например, и этим портили реквизиторские блюда», — рассказал он. Как появился Шурик Александр Сергеевич Тимофеев, или Шурик, появился в 1965 году. Гайдай создал его в сотрудничестве со сценаристами Яковом Костюковским и Морисом Слободским по своему образу и подобию: застенчивым и нелепым. Герой перенял его мимику, жесты и манеры, даже прочел стихотворение Ярослава Смелякова «Хорошая девочка Лида», которое Гайдай декламировал на экзамене во ВГИКе.

Интересно Сначала героя звали совсем по-другому — Владиком Арьковым, а не Шуриком. Но актер Александр Демьяненко приглянулся Гайдаю настолько, что тот изменил имя.

Они уже были знакомы по съемкам в фильме «Ветер», где Демьяненко сыграл Митю, а Гайдай — красного командира Науменко. Режиссеру пришлось поехать за ним в Ленинград. «До съемок Леня был совершенно уверен в выборе Саши на главную роль. <…> Но, когда начали снимать, вдруг засомневался: „Какой-то Демьяненко молчун. Малоинициативный, тихий…“ Но вскоре выяснилось, что Саша только выглядит инертным и незаинтересованным. На самом деле он впитывает все, что ему говорит Гайдай, и умеет в точности воплотить режиссерский замысел», — рассказала жена режиссера — актриса Нина Гребешкова. Тяжелый характер Гайдая: ссоры с Моргуновым и Зацепиным Добрый Шурик не во всем походил на Гайдая. В повседневной жизни режиссер вел себя очень сдержанно, редко смеялся. Журналист и историк Валерий Бурт утверждал, что Гайдай страстно любил Чарли Чаплина и подражал ему.

Фото: Igor Gnevashev/Russian Look / РИА «Новости»

Известна ссора Гайдая с Моргуновым. Их отношения и так были натянутыми, но рабочими, однако на съемках «Кавказской пленницы» плотину прорвало.

На просмотр черновых дублей актер явился в компании подруг, громко шутил и задирал режиссера. После очередного замечания Гайдай выгнал обидчика и больше никогда не снимал в своих фильмах. «После этого Гайдай снимал в „Кавказской пленнице“ вместо Моргунова только дублеров — холодильник нес не он, за рулем на горе Ай-Петри тоже был дублер. Гайдай мне сам потом рассказывал: „Бондарчук приводил ко мне Моргунова мириться. А чего мириться? Я не хочу, для меня этот человек не существует“», — рассказал актер Владимир Цукерман. На съемках той же «Кавказской пленницы» произошла ссора с Александром Зацепиным. Композитор вспоминал, что режиссеру была свойственна отвратительная черта: если он в чем-то уперся, то с места не сдвинешь. Ему категорически не понравилась «Песенка о медведях», несмотря на одобрение актеров и высокого начальства. «А Гайдай гнет свое: „Мне надо, чтобы народ пел. А вы, артисты, не народ!“ Хлопнул дверью и ушел. Вот так», — рассказал Никулин.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

Режиссер хотел сменить композитора. Зацепин тоже не держался за место и написал заявление об увольнении, но Пырьев его не принял. Песня все-таки вошла в фильм и стала хитом, а Гайдай начал прислушиваться к автору. Жена Леонида Гайдая Попадало и домашним режиссера. С Гребешковой Гайдай познакомился во ВГИКе при работе над постановкой бальзаковского «Отца Горио». Репетиции заканчивались поздно, поэтому будущий режиссер провожал студентку через всю Москву, от ВДНХ до Гагаринского переулка, иногда не успевая на последнюю электричку и ночуя на вокзале. «Едем мы с ним как-то в трамвае, а он и говорит: „Слушай, а может, поженимся?“ <…> Я решила ответить его излюбленным приемом: „Ты такой длинный, а я такая маленькая“. Он с серьезным лицом ответил: „Знаешь, большую ведь я не подниму, а маленькую буду на руках носить“. Ему было 30, мне — 22. Я согласилась только потому, что была уверена: он дурачится», — рассказала она. Скромную свадьбу сыграли 1 ноября 1953 года. Гайдая сильно расстроило, что жена отказалась брать его фамилию. Хотя в работе это сыграло им на руку, ведь режиссер старался избегать обвинений в продвижении Гребешковой на экран и снимал ее исключительно во второстепенных ролях. Самой большой работой актрисы стала жена Семена Семеновича Горбункова в «Бриллиантовой руке».

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

«Кручусь перед зеркалом и спрашиваю Леню: „Посмотри, правда, а я красивая?“. На что он ответил: „Нинок, ты должна понять, что ты некрасивая“. Я опешила: „Так зачем ты тогда на мне женился?“ Он ответил: „Потому что у тебя много других достоинств“», — вспоминала она. Муж мог нагрубить. К тому же он совершенно не занимался бытом, кроме варки борща и выгуливания собаки, даже ремонтировать машину жене приходилось самой. Однажды Гребешкова чуть не ушла из семьи, но Гайдай заявил, что пропадет, поэтому осталась. Зато все 40 лет совместной жизни он не скупился на цветы, предпочитая дарить жене красные розы. Через несколько лет после свадьбы у пары родилась дочь Оксана. Ее любили, но растили в строгости. В 18 лет девушка вышла замуж, и молодым сразу дали понять: помощи ждать не стоит. Что Варлей рассказала о приставаниях Гайдая По воспоминаниям современников, Гайдай увлекался симпатичными актрисами. Горбункова же заявляла, что он лишь любовался ими, а физических измен не было.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

Любовницей режиссера едва не стала Варлей — молодая артистка цирка, сыгравшая в «Кавказской пленнице». Гайдай выбрал ее из 500 претенденток на роль комсомолки Нины. Работа спорилась, но после празднования дня рождения Демьяненко режиссер проводил актрису до номера и начал приставать. «Леонид Иович поднялся с кресла и пошел к выходу, я встала, чтобы закрыть за ним дверь. Но Гайдай неожиданно сам закрыл ее изнутри, повернулся и попытался меня поцеловать», — вспоминала она. Варлей вытолкнула режиссера из номера, а вскоре узнала, что озвучивание ее героини поручили другой актрисе. Она описала этот случай в автобиографии, за что навлекла гнев коллег. Гребешкова и Селезнева обвинили ее во лжи.