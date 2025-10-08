Сегодня 05:37 Поругался с вдовой друга и ненавидел свой главный фильм. Как Леонид Куравлев прошел путь от звезды до затворника 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Знаменитости

Леонид Куравлев прошел через трудные годы детства, чтобы вырасти в по-настоящему народного артиста. Афоня, Хома Брут и Жорж Милославский — все эти персонажи стали его визитными карточками. Он ушел из жизни 30 января 2022 года, оставшись в памяти россиян самым близким и родным.

Родился в Москве и вырос на Севере

Будущий артист родился в 1936 году на окраине московского района Измайлово в семье слесаря авиазавода «Салют» и парикмахера. «Я из рабочих-крестьян. Окраина Москвы, рабочий люд, хулиганы. Все было окружено бедностью, погружено в бедность», — так рассказывал Куравлев о своем детстве. Во время Великой Отечественной войны отца на фронт не забрали, благодаря брони от завода. Мать в декабре 1941 арестовали по обвинению в антисоветской агитации и приговорили к пяти годам исправительно-трудового лагеря. Начало срока она отбывала в Казахстане, где работала на металлургическом заводе.

Фото: РИА «Новости»

Воспитанием маленького Лени занималась его тетя Надежда. Вернуться к матери будущему артисту удалось только после того, как ее перевели в поселок Зашеек в Мурманской области. На побережье озера Имандра Куравлев рос до 15 лет. Только в 1951 году он вместе с матерью вернулся в столицу. Отец артиста сильно переживал разлуку с женой и сыном. С годами эти моральные страдания дали о себе знать серьезным заболеванием, которое закончилось психиатрической лечебницей, где Куравлев-старший прожил до конца своей жизни. Артист никогда не рассказывал о судьбе отца.

Как Леонид Куравлев решил стать артистом

Учеба в школе давалась будущей звезде кино очень тяжело, особенно точные науки. После выпуска Куравлев признавался, что даже не знает, какую профессию для себя выбрать. Совет попробовать себя во ВГИКе дала двоюродная сестра. Она пошутила, что там точно не будет сильно нелюбимых физики и математики. Но с первого раза Куравлев поступить не смог и на два года ушел работать в артель «Оптик». Только в 1955 году юношу зачислили на актерский факультет.

Фото: РИА «Новости»

Артист попал на курс Бориса Бибикова и познакомился с однокурсницами Светланой Дружининой и Софико Чиаурели. По какой-то причине первые два года Куравлев никак не мог раскрыть свой актерский потенциал. Руководитель курса даже разводил руками и грозил студенту отчислением, но все же дал молодому человеку шанс. На третьем курсе произошло настоящее чудо и Куравлев из неуклюжего молодого человека буквально переродился в настоящего артиста. За талантливого молодого человека схватились студенты режиссерского факультета Андрей Тарковский и Александр Гордон. Они дали ему роль сапера Морозова в своей курсовой работе «Сегодня увольнения не будет».

Карьера в кино и дружба Куравлева с Шукшиным

В профессиональное кино Куравлев попал случайно. Еще с детства он знал, что с пением у него большие проблемы, но практические уроки во ВГИК никто не отменял. Бедный студент старался тренироваться так, чтобы никто не видел. В один из таких дней он распевал гаммы в пустой аудитории, как вдруг в помещение ворвалась неизвестная девушка, которая объявила, что он тот, кто ей нужен. Это оказалась помощница режиссера Михаила Швейцера, которая пришла во ВГИК искать актера для эпизодической роли матроса фильма «Мичман Панин».

Сценарий предусматривал, что у героя нет слуха и само пение его ужасно, так как исполняет он «Боже царя храни!», но делает это с достоинством. Поэтому не умеющий петь Куравлев как нельзя лучше подошел на эту роль.

Фото: РИА «Новости»

Появление Куравлева в настоящем кино добавило ему популярности среди студентов. Тогда же на него обратил внимание занимавшийся поисками актера для дипломного фильма «Из Лебяжьего сообщают» Василий Шукшин. Совместная работа сдружила будущих звезд кино, которые увидели друг в друге родные души. Творческий тандем продолжился и после окончания Куравлевым ВГИКа. Первая настоящая картина «Живет такой парень» принесла актеру и режиссеру настоящую славу. Фильм до сих пор называют одной из лучших работ Шукшина и Куравлева.

Вторая совместная работа творческого дуэта «Ваш сын и брат» снова привлекла огромное количество зрителей.

Фото: РИА «Новости»

Сценарий своего нового фильма «Печки-лавочки» Шукшин писал уже понимая, что играть главного героя придется его близкому другу. Но Куравлев внезапно отказался. О причинах говорили разное. По одной из версий, актер предпочел сняться в «17-ти мгновениях весны» и работал над фильмом «Робинзон Крузо». По другой — Куравлев убедил Шукшина самому появиться на экране, чтобы сыграть Ивана. Одно известно точно — после этого пути режиссера и актера разошлись окончательно, но в память о былой дружбе сына Куравлев назвал в честь друга — Василием. После смерти Шукшина актер поддерживал дружеские отношения с его вдовой. Но в начале 90-х во время совместной работы в фильме «Личная жизнь королевы» Куравлев и Федосеева-Шукшина поссорились. Актриса узнала, что гонорар ее партнера по фильму выше и обиделась так сильно, что больше никогда не разговаривала с Куравлевым.

Как Куравлев пришел к славе и почему не любил «Афоню»

Идея экранизации повести Гоголя «Вий» была давней мечтой генерального директора «Мосфильма» Ивана Пырьева. Но из-за большой загруженности сам он приступить к съемкам не смог, поэтому передал работу двум студентам Высших режиссерских курсов Константину Ершову и Георгию Кропачеву. Молодые кинематографисты сами подбирали актеров и пригласили Куравлева сыграть Хому. Закончить работу Ершов и Кропачев не смогли. Натурные съемки оказались настолько реалистичными, что большую часть картины переснимал советский киносказочник Александр Птушко.

Фото: РИА «Новости»

Во время съемок в храме Куравлев буквально спас от смерти Наталью Варлей. Актриса выпала из летающего гроба и могла разбиться, падая с высоты трех метров, но он успел подхватить ее на руки. Вышедшая на экраны в 1968 году картина стала лидером советского кинопроката, а Куравлев превратился в одного из самых снимаемых актеров. Он играл шутников, жуликов, дельцов и мошенников. Фразы Жоржа Милославского из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» стали настоящими афоризмами, но свой самый народный образ слесаря-сантехника Афоню Борщева актер так и не полюбил. «Он подлец и негодяй, а они его любят», — раздражался Куравлев на зрителей. Актер всегда был очень правильным и считал, что нужно жить по совести. Во время съемок картины в постельной сцене с актрисой Евгенией Симоновой Куравлев наотрез отказался раздеваться.

Никакие уговоры и аргументы режиссера Георгия Данелии, что трусы можно оставить эффекта не возымели. Куравлев снялся в эпизоде в спортивных штанах, прикрытых одеялом, и белой майке.

Личная жизнь Леонида Куравлева

Свою будущую супругу Нину актер встретил на катке, когда учился в школе. Юная семиклассница сначала не приняла его ухаживаний, но Куравлев добился своего. Они поженились в 1960 году, когда он выпустился из ВГИКа. Жена актера закончила факультет иностранных языков и работала учителем английского, а после доросла до директора школы.

Пара прожила вместе 52 года и ни разу не попадала ни в какие скандалы. Знакомые говорили, что он просто боготворил жену, поэтому ее уход из жизни в 2012 году из-за внезапной остановки сердца сильно переживал.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Пара воспитывала двоих детей. Старшая дочь Екатерина планировала пойти по стопам отца и даже закончила Высшее театральное училище имени Щукина. Но после нескольких ролей в кино оставила актерскую профессию и получила диплом психотерапевта. Сын Василий также не захотел становиться актером. После школы он окончил Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет, где стал преподавать после получения диплома. Отцу он подарил трех внуков, с которыми актер проводил практически все свое свободное время.

Последние годы жизни Куравлева

После смерти жены Куравлев ушел в настоящее затворничество. Он перестал сниматься и практически не давал интервью. Журналистов он не жаловал и ранее. В 2021 году дети, опасаясь за депрессивное состояние отца, перевезти его в частный пансионат. Сотрудники организации вспоминали, что сначала Куравлев даже обрадовался смене обстановки, но через некоторое время депрессия вернулась.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look / www.globallookpress.com

В начале января 2022 года Леонида Куравлева срочно отправили в главный ковидный госпиталь Москвы — больницу в Коммунарке. Коронавирус поразил легкие, и он уже еле дышал. К инфекции добавилась бактериальная пневмония. Врачи сообщили, что сделать уже ничего не смогут и рекомендовали перевести актера в хоспис, чтобы он получил должный уход. Сердце Леонида Куравлева остановилось навсегда 30 января.