Кощунство и предательство. Селезнева уличила Варлей во вранье о Гайдае

Natalya Loginova/Russian Look
Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com

Советская актриса Наталья Селезнева, которую называли музой легендарного режиссера Леонида Гайдая, уличила коллегу Наталью Варлей во вранье. Артистка в эфире программы «Малахов» опровергла слухи о его домогательствах к женщинам.

Версия Селезневой о «домогательствах» Гайдая

Съемки в картине Гайдая «Кавказская пленница» принесли Варлей ошеломительный успех, в чем она сама признавалась. При этом актриса в своей автобиографии рассказала, что режиссер якобы пытался поцеловать ее против воли, когда проводил в гостиницу после празднования дня рождения Александра Демьяненко.

Селезнева поделилась своими воспоминаниями на эту тему, опровергнув утверждения Варлей, что режиссер принуждал актрис к близости на съемках. По ее словам, во время их поездки на Кипр у нее тоже возникли сомнения, но Гайдай четко расставил свои приоритеты, успокоив ее.

Фото: РИА «Новости»

Актриса рассказала, что в один из вечеров она ходила по номеру в ситцевой рубашке, когда услышала стук в дверь. Это Гайдай пришел к ней ночью.

«У меня все внутри перевернулось — два часа ночи, понятно зачем мужчина рвется к женщине в номер», — сказала Селезнева.

Через дверь они разговаривали где-то полчаса, режиссер просил открыть, а она отказывалась, пока не выдержала и не впустила его. После она сильно удивилась, когда услышала от него просьбу дать ему бутылку коньяка. Ведь она думала, что он будет к ней приставать.

«Наталья, запомни. Рожденный пить, лезть к женщинам не может», — ответил ей тогда Гайдай.

Как Варлей «предала» память режиссера

Селезнева не выбирала слова, критикуя откровения Варлей о Гайдае.

Актриса признала, что кинематографист не был лишен пороков, как и любой человек. Только вот прелюбодеяние к ним не относилось. И приписывать ему подобное, считает актриса, просто кощунство.

Фото: РИА «Новости»

«Он гений, у него другая направленность. Выпить — да, похохмить — тоже. Что касается притязаний к женщинам — никогда! Я так обижена на Наташу, так не делают, память такого режиссера предавать», — заявила Селезнева.

При этом она отметила, что если бы Гайдай и был «по этому делу», то первой бы на «подобное мероприятие» пригласил ее, а не Варлей.

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