Кощунство и предательство. Селезнева уличила Варлей во вранье о Гайдае

Советская актриса Наталья Селезнева, которую называли музой легендарного режиссера Леонида Гайдая, уличила коллегу Наталью Варлей во вранье. Артистка в эфире программы «Малахов» опровергла слухи о его домогательствах к женщинам.

Съемки в картине Гайдая «Кавказская пленница» принесли Варлей ошеломительный успех, в чем она сама признавалась. При этом актриса в своей автобиографии рассказала, что режиссер якобы пытался поцеловать ее против воли , когда проводил в гостиницу после празднования дня рождения Александра Демьяненко.

Селезнева поделилась своими воспоминаниями на эту тему, опровергнув утверждения Варлей, что режиссер принуждал актрис к близости на съемках. По ее словам, во время их поездки на Кипр у нее тоже возникли сомнения, но Гайдай четко расставил свои приоритеты, успокоив ее.

Актриса рассказала, что в один из вечеров она ходила по номеру в ситцевой рубашке, когда услышала стук в дверь. Это Гайдай пришел к ней ночью.

«У меня все внутри перевернулось — два часа ночи, понятно зачем мужчина рвется к женщине в номер», — сказала Селезнева.

Через дверь они разговаривали где-то полчаса, режиссер просил открыть, а она отказывалась, пока не выдержала и не впустила его. После она сильно удивилась, когда услышала от него просьбу дать ему бутылку коньяка. Ведь она думала, что он будет к ней приставать.

«Наталья, запомни. Рожденный пить, лезть к женщинам не может», — ответил ей тогда Гайдай.

Как Варлей «предала» память режиссера