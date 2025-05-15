Сегодня 05:56 Превратила насмешки в овации. Как Наталья Гундарева стала всенародной любимицей 0 0 0 Фото: Russian Look / www.globallookpress.com Знаменитости

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Двадцать лет назад, 15 мая 2005 года, ушла из жизни Наталья Гундарева — актриса, чьи роли в театре и кино стали символом советской эпохи. Ее жизнь была полна триумфов, личных драм и борьбы с тяжелой болезнью. Как складывалась судьба «конопатого чуда», покорившего миллионы сердец, и чем заплатила актриса за свою преданность сцене — в материале 360.ru.

Травля и коммуналка сделали из нее звезду Наталья Гундарева родилась 28 августа 1948 года в Москве в семье инженеров. После развода родителей девочка осталась с матерью, и они переехали в коммунальную квартиру на Таганке, а позже в маленькую комнату в Кривом переулке рядом с Красной площадью. Несмотря на любовь к театру, которую привила дочери мама, Наталья долго не рассматривала актерскую профессию всерьез. Комплексуя из-за внешности (одноклассники дразнили ее за полноту и невзрачную одежду), она предпочла более «приземленный» путь.

Фото: РИА «Новости»

В 10-м классе девушка перешла в вечернюю школу, устроилась чертежницей в конструкторское бюро и готовилась поступать в строительный институт. Но друг Натальи, будущий актер Виктор Павлов, уговорил ее попробовать силы в Щукинском училище. В 1967 году, преодолев огромный конкурс (250 человек на место), Гундарева стала студенткой курса Юрия Катина-Ярцева. На вступительных экзаменах случился курьез — проливной дождь смыл с нее весь макияж, но веснушки и природное обаяние сделали свое дело. Приемная комиссия сразу окрестила абитуриентку «конопатым чудом». Так начался путь одной из самых ярких актрис советского театра и кино. Случайная роль перевернула театральный мир В 1971 году Наталья Гундарева окончила Щукинское училище, где училась на курсе вместе с другими будущими звездами — Константином Райкиным, Натальей Варлей и Юрием Богатыревым. Еще студенткой она выделялась трудолюбием: часами репетировала в спортзале, укутавшись в три шали, чтобы скрыть «неидеальную», как она считала, фигуру. После выпуска перед ней открылись двери четырех театров, но выбор пал на Театр имени Маяковского. Гундареву покорили постановки Андрея Гончарова — «Смерть Тарелкина» и «Трамвай „Желание“».

Фото: РИА «Новости»

Первые три года актриса довольствовалась эпизодами, пока в 1974-м судьба не подарила шанс. Когда Татьяна Доронина без предупреждения уехала на гастроли, Гончаров за 10 дней ввел Гундареву на роль Липочки в «Банкроте». Режиссер, ранее сомневавшийся, был потрясен: Наталья знала весь текст и мизансцены. Ее дебют стал триумфом. Она играла всех — от пьяниц до императриц Наталья Гундарева создала на сцене Театра имени Маяковского образы, ставшие легендарными. Главным триумфом стала Катерина Измайлова в «Леди Макбет Мценского уезда» в 1979 году. Андрей Гончаров мечтал поставить этот спектакль еще в 1950-х, но тогда, как он признавался, не нашлось актрисы, способной «поднять эту роль».

Фото: РИА «Новости»

Гундарева не просто справилась — ее исполнение называли «взрывом»: страстная, трагичная, безудержная Катерина шокировала и завораживала. Спектакль продержался в репертуаре 13 лет, став визитной карточкой театра. В кино Гундарева дебютировала еще в 1971 году, но настоящий успех пришел с ролью Ани Доброхотовой в «Сладкой женщине» пятью годами позже. Ее героиня — наивная провинциалка, жертва собственных иллюзий — вызвала такую волну откликов, что актрису признали «Лучшей актрисой года» по версии журнала «Советский экран».

Фото: РИА «Новости»

Пик кинокарьеры пришелся на конец 1970-х — начало 1980-х. В «Осеннем марафоне» Гундарева создала пронзительный образ жены-страдалицы, хотя была на год младше Марины Нееловой, игравшей ее «соперницу». А в «Одиноким предоставляется общежитие» ее Вера Голубева — добрая сваха с грустными глазами — стала символом целого поколения одиноких женщин. Актриса мастерски ломала амплуа: после трогательных героинь с легкостью перевоплощалась в вульгарную пьянчужку Люську из «Небес обетованных» или императрицу Елизавету в «Виват, гардемарины!». Критики отмечали: даже в слабых фильмах Гундарева была безупречна.

Фото: РИА «Новости»

Как говорил Карен Шахназаров, она могла «оживить» даже самый плоский сценарий, как это случилось с ролью певицы Мельниковой в «Зимнем вечере в Гаграх». Любовь, которая сгорала быстрее, чем сценические страсти Личная жизнь Натальи Гундаревой напоминала драматический спектакль с яркими, но недолгими актами. Первый брак с режиссером Леонидом Хейфецем начался романтично — они познакомились на съемках «Обрыва». Но богемный образ жизни 40-летнего супруга (Гундаревой было 25) быстро утомил актрису. Конфликт с матерью Хейфеца и его нежелание менять привычки привели к разводу в 1979 году, этот брак, несмотря ни на что, продлился шесть лет.

Фото: РИА «Новости»

Второй брак с актером Виктором Корешковым сразу же после развода с первым супругом стал вспышкой страсти во время работы над «Леди Макбет». Коллеги шутили, что они «перенесли сценическую любовь в жизнь». Но когда эмоции угасли, обнаружилась пустота — через два года пара рассталась. Настоящее счастье Гундарева обрела с актером Михаилом Филипповым, за которого вышла в 1986 году. «Я за него вышла не потому, что он талантливый, а потому, что это он», — говорила Наталья.

Фото: Наталья Гундарева и Михаил Филиппов / РИА «Новости»

Их союз продлился 19 лет, пережив все испытания, включая тяжелую болезнь актрисы. Несмотря на крепкий союз, детей у них так и не появилось. В СМИ появлялись версии, что причиной бесплодия стал аборт в 1973 году, когда Гундарева выбрала съемки в фильме «Осень». Сама актриса философски замечала, что «детей ей заменил театр», но позже они с Филипповым взяли на воспитание 13-летнюю девочку Ирину. Инсульт украл сцену, но не сломил дух Еще с начала 1980-х друзья замечали проблемы со здоровьем Натальи Гундаревой. Актриса много курила, страдала от гипертонии, а в 1986 году попала в серьезную аварию, после которой год восстанавливалась. Роковым стало лето 2001 года. Во время аномальной жары на подмосковной даче актрисе стало плохо. Медики забрали ее с диагнозом «обширный ишемический инсульт». Гундарева впала в кому 21 июля. Чудом артистка пришла в себя, но правая сторона тела осталась парализованной.

Фото: РИА «Новости»

«Я должна выйти на сцену!» — повторяла она во время мучительной реабилитации. К лету 2002 года казалось, что невозможное возможно — актриса начала ходить и даже планировала роль в «Братьях Карамазовых». Но в декабре 2002 года случилось новое несчастье — на прогулке Гундарева поскользнулась и ударилась головой. После этого она уже не вставала.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

Последние годы прошли в уединении — актриса тяжело переживала свой изменившийся облик и злобные сплетни в прессе. Не дожив трех месяцев до 57-летия, 15 мая 2005 года Наталья Гундарева скончалась по дороге в больницу от очередного инсульта. Ее героини живы, пока мы помним Наталья Гундарева оставила уникальный след в культуре, создав галерею образов, ставших частью национального самосознания. Ее героини — от простых доярок до роковых женщин — отражали всю сложность женской судьбы. «Таких „простых“ женщин, как женщины Гундаревой, в советском кино еще не было», — писал критик Михаил Трофименков. Даже после смерти актрисы ее работы продолжают жить, а поклонники ежегодно приносят цветы к памятнику на Троекуровском кладбище.