Более 60% россиян назвали Алису Фрейндлих самой харизматичной советской актрисой

Совместный опрос, проведенный киностудией «Мосфильм» и социальной сетью «Одноклассники», позволил выявить самых харизматичных актрис, начавших свою карьеру в СССР. В голосовании приняли участие 5116 человек разного возраста, написал сайт «7Дней» .

Рейтинг возглавил актриса Алиса Фрейндлих, набравшая 61% голосов. Ее самая узнаваемая роль — Людмила Прокофьевна Калугина в фильме «Служебный роман» — завоевала сердца зрителей и вошла в золотой фонд советского кино.

Второе место заняла Лариса Удовиченко с 15% голосов, третье — Наталья Варлей с 11%, четвертое — Марина Неелова с 5%, а замыкает пятерку Наталья Селезнева с 4%.