22 июня 2025 01:04 Дом у леса и 12 кошек. Куда пропала Наталья Варлей после признания о Гайдае 0 0 0 Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com Знаменитости

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Звезда «Кавказской пленницы», одна из законодательниц советской моды Наталья Варлей встретила старость в окружении 12 кошек. В жизни красавицы было много разочарований, от наркозависимости мужа до домогательств начальника, но она осталась оптимисткой. О перипетиях судьбы актрисы — в материале 360.ru

Цирковое образование Варлей Родилась будущая артистка 22 июня 1947 года в Румынии. Первые годы семья много переезжала, Варлей успела пожить в Москве, Санкт-Петербурге, на Дальнем Востоке, а когда отец получил пост заместителя начальника Мурманского пароходства, обосновалась в Заполярье.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

Варлей хорошо пела и с четырех лет сочиняла стихи. Из-за ревмокардита врачи запретили ей заниматься спортом, но это не удержало девочку от поступления в цирковую студию после возвращения семьи в Москву в конце 1950-х годов. После школы окончила акробатическое отделение Государственного училища циркового и эстрадного искусства по специальности «Артистка-эквилибристка Союзгосцирка» и начала сотрудничать с разными труппами, в том числе Московского цирка на Цветном бульваре.

Интересно В 2018 году Наталья Варлей выпустила автобиографическую книгу «Канатоходка». В 2018 году Наталья Варлей выпустила автобиографическую книгу «Канатоходка».

В кино Варлей появилась благодаря коллеге, клоуну-миму Леониду Енгибарову. Он дружил с режиссером Одесской киностудии Георгием Юнгвальд-Хилькевичем и пригласил его на представление. Там кинематографист увидел молодую эквилибристку и предложил сыграть медсестру в фильме «Формула радуги». Обвинила Гайдая в домогательствах В первом фильме ей досталась совсем маленькая роль, это потом в послужном списке Варлей появились роли Панночки в «Вие», Галины в «Семи невестах ефрейтора Збруева», Лизы в «12 стульях», Марты в «Гостье из будущего», дубляж Софи Лорен, Катрин Денев, Мерил Стрип и Вероники Кастро. Главной актерской работой стала роль Нины в «Кавказской пленнице, или новых приключениях Шурика».

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

Ассистентка Леонида Гайдая заметила Варлей на съемочной площадке в Одессе, взяла контакты и прислала приглашение на пробы. На роль Нины рассматривались 500 претенденток, но Гайдай выбрал именно ее за наличие цирковой подготовки и непосредственность. При первой встрече знаменитый режиссер показался Варлей очень серьезным и мрачным настоящим профессионалом. Казалось, в голове он уже полностью расписал, каким будет фильм, хотя съемки еще даже не начались. Однако это знакомство принесло ей не только ценный актерский опыт и успех, но и разочарование — на съемочной площадке происходило то, что в современном мире называют харассментом. После празднования дня рождения актера Александра Демьяненко Гайдай проводил Варлей до отеля, без приглашения вошел в номер, сел в кресло и уставился на нее. Внезапно в дверях появилась его жена Нина Гребешкова.

Фото: РИА «Новости»

«Я от смущения не нашла ничего умнее, чем заявить: „Мы говорим о работе!“. Нина Павловна молча вышла. Леонид Иович поднялся с кресла и пошел к выходу, я двинулась, чтобы закрыть за ним дверь. Но Гайдай неожиданно сам закрыл ее изнутри, повернулся и попытался меня поцеловать», — рассказала она в автобиографии. Имея хорошую физическую форму благодаря работе в цирке она моментально вытолкала Гайдая и закрыла дверь на ключ. На следующий день он даже не посмотрел в сторону Варлей, а затем объявил, что ее роль озвучит другая актриса. Личная жизнь Варлей Первый брак Варлей называла детским, ведь ей на тот момент исполнилось всего 19 лет, а актеру Николаю Бурляеву — на год больше. Из-за влюбчивой натуры мужчины супруги постоянно ссорились. Однажды актриса застала его с Ириной Печерниковой и ушла навсегда.

Фото: РИА «Новости»

Второй брак стал самым большим испытанием в жизни Варлей. В день свадьбы она узнала, что актер Владимир Тихонов, сын Нонны Мордюковой и Вячеслава Тихонова, страдал наркотической зависимостью — во время празднования цирковые друзья невесты застали его с запрещенными веществами. Когда гости разошлись, за столом остались трое — молодожены и свекровь. Варлей рыдала, Тихонов все отрицал, мать кричала, что только жена сможет его спасти. Мордюкова переоценила силы невестки, брак распался, а ее сын к 40 годам перенес два инсульта и умер во сне от остановки сердца на фоне интоксикации. После развода Варлей продолжила общаться с бывшей свекровью и в интервью называла ее второй матерью. Третьим мужем Варлей стал владелец строительной компании по имени Владимир, с которым она познакомилась, когда делала ремонт в квартире. Их отношения распались из-за того, что мужчина не смог найти общий язык с одним из пасынков.

Фото: Владимир Тихонов на съемках с Нонной Мордюковой / РИА «Новости»

Варлей воспитала двух сыновей. Василий родился в 1972 году, Александр — в 1985-м. Старший появился в браке с Тихоновым, но отец не проявлял заинтересованности в нем, а коллеги распускали сплетни — якобы настоящим родителем мог быть Константин Райкин. Имя отца младшего сына Варлей тщательно скрывала. Маска для лица из деревенской сметаны Актерская карьера пошла на спад, и в 1984 году Варлей поступила в Литературный институт имени Горького. Она продолжила сниматься и выходить в свет, в 1990-е даже попробовала себя в роли ведущей программ «Домашний очаг» и «Домашние хлопоты» на телеканале РТР.

Фото: Ltd Foma/Russian Look / www.globallookpress.com

Кроме того, она считалась одной из советских икон стиля наряду с Людмилой Гурченко и Натальей Селезневой. После выхода «Кавказской пленницы» вошло в моду каре с челкой, которое носила актриса. Гримеры укладывали волосы на бигуди, закрепляли «Тройным» одеколоном и лаком. Правда, такая прическа была скорее вынужденной — на выступлении в Волгограде Варлей разбила лоб, и приходилось прикрывать его волосами. С возрастом внешность Варлей становилась только выразительнее. На расспросы журналистов актриса раздавала рецепты масок из деревенской сметаны, но однажды призналась — сделала уколы красоты и сильно пожалела. Из-за инъекций занемел лоб, нависли брови, пришлось играть в спектакле с каменным лицом. Это стоило актрисе лишних переживаний и слухов о пластической операции. Где сейчас Наталья Варлей Дети давно выросли и стали редко навещать мать, внук переехал в Италию. Оставшись одна Варлей завела 12 кошек, разменяла трехкомнатную квартиру в Мерзляковском переулке на две поменьше, отдав одну сыну, и переехала в дом в Сергиевом Посаде. Варлей давно купила его для матери в качестве дачи, но потом решила сделать постоянным жильем. Она гордится тем, что при строительстве на участке оставили березы, а сразу за забором начинается лес.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Актриса продолжает ходить на мероприятия, писать стихи, давать интервью и понемногу сниматься. В 2024 году вышел фильм «Незабудки», где Варлей сыграла одну из главных ролей, а в 2025 году — сериал «45 дней до победы» с ее участием. Не обошлось без скандалов. В 2024 году композитор из Казахстана Юлия Лебедева пригрозила актрисе судом за кражу интеллектуальной собственности. Она утверждала, что написала к юбилею Варлей пять песен, та выбрала две, пообещала исполнить их только один раз и взамен оплатить поездку в Москву. Выступление сорвалось, праздничный вечер не состоялся. Автор музыки потребовала 200 тысяч рублей, ведь несмотря на отсутствие договора и оплаты, та использует музыку на своих выступлениях.