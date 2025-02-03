Сегодня 01:50 Домогательства Гайдая, брак с наркоманом и сын от любовника. О чем молчит Наталья Варлей 0 0 0 Фото: Russian Look/Global Look Press Знаменитости

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Звезда «Кавказской пленницы» и «Вия» Наталья Варлей прославилась удивительной красотой, талантом и харизмой. Многие завидовали актрисе, но ее судьбу сложно назвать легкой. О том, какие болезненные разочарования всенародная любимица пережила в личной жизни и с какими трудностями столкнулась в профессии — в материале 360.ru.

Капитанская дочка Наталья Варлей родилась 22 июня 1947 года в Румынии, где ее отец проходил военную службу. Владимир Варлей служил командиром военных кораблей, был участником Великой Отечественной войны. Мать, Ариадна Варлей, была «капитанской женой», как вспоминала сама актриса. У артистки есть младшая сестра Ирина. Детство ее прошло в Мурманске, а потом судьба перебросила их в Москву, где Варлей поступила на обучение в детскую цирковую студию в 13 лет. Уже в 1965 году она закончила отделение акробатики в цирковом училище с красным дипломом.

Фото: РИА «Новости»

Будущая актриса также училась в музыкальной школе по классу фортепиано, рисовала и писала стихи. Позже Варлей окончила Театральное училище имени Щукина, а также факультет поэзии в Литературном институте имени Горького. С циркового каната в кино Два года после окончания училища Варлей работала эквилибристкой в Московском цирке на Цветном бульваре, где в 1966 году ее заметил кинорежиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич. Он предложил ей сыграть роль медсестры в фильме «Формула радуги», которая и проложила ей дорогу в кино. На съемках ее увидела ассистентка Леонида Гайдая. Варлей пригласили на главную роль в картине «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», которая принесла ей ошеломительный успех.

Фото: РИА «Новости»

После этого актриса закрепила его ролью панночки в фильме «Вий». Кинолента стала одним из лидеров советского проката. После двух громких проектов Варлей играла в спектаклях. В 1970–1980-е годы активно снималась в ролях второго плана. В 90-х она почти перестала сниматься, занималась озвучкой иностранных фильмов. Позже работала на телевидении. Обвинения Гайдая в домогательствах Роль в «Кавказской пленнице» принесла Варлей не только славу. Как она призналась в своей автобиографичной книге «Канатоходка», Гайдай якобы пытался поцеловать ее против воли.

Фото: РИА «Новости»

Это произошло после празднования дня рождения актера Александра Демьяненко, когда режиссер вызвался проводить ее до гостиницы. Их номера находились рядом, но Гайдай пошел не к себе, а попытался зайти за Варлей в ее номер и закрыть за собой дверь. В тот момент по коридору проходила его супруга, актриса Нина Гребешкова, которая их увидела. Гайдай ушел, но отомстил Варлей, заявив, что ее героиню будет озвучивать Надежда Румянцева.

Вдова Гайдая же это отрицает и заявляет, что у Варлей, вероятно, климакс, поэтому она и написала об этом в книге. Измены и брак с наркоманом Первый мужем Варлей стал ее коллега Николай Бурляев, но вскоре они расстались. Муж изменил ей с актрисой Ириной Печерниковой. Вторым избранником был ее однокурсник Владимир Тихонов. Но и этот союз распался, так как он злоупотреблял алкоголем и был наркоманом.

Фото: Ltd Foma/Russian Look/Global Look Press

«Свадьба достаточно скромная была — в квартире на Краснохолмской набережной у Нонны Викторовны [Мордюковой] и Володи, и мои цирковые друзья раскрыли мне просто глаза. Они, когда выпили-закусили, на балкон вышли, а Володя уже там кололся», — вспоминала Варлей. Тихонов умер от передозировки в 1990 году. Сын от любовника Впервые Варлей забеременела от Тихонова, но сделала аборт. Сейчас у актрисы два сына. Первого ребенка она родила от однокурсника Константина Райкина, с которым закрутила роман еще в браке. При этом Варлей скрыла имя отца второго сына.

Фото: Ltd Foma/Russian Look/Global Look Press

Третьим ее мужем стал владелец строительной компании, но и этот брак распался. Супруг не нашел общий язык с младшим ребенком актрисы. Оба сына Варлей стали режиссерами. Сейчас актриса живет одна с 14 кошками, которым дала оригинальные клички, например, Пенсия и Зарплата. В кино она снимается нечасто. Варлей стала глубоко верующим человеком, посещает монастыри.