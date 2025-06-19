Сегодня 04:46 Хорошая девочка Лида. Как Наталья Селезнева покоряла мужчин и за что расплачивается теперь 0 0 0 Фото: Evguenii Matveev/Russian Look / www.globallookpress.com Знаменитости

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Звезда «Операции „Ы“ и других приключений Шурика» Наталья Селезнева 19 июня отмечает 80-летие. Она живет в затворничестве из-за проблем со здоровьем, поэтому отказалась праздновать свой юбилей в Театре сатиры. Актриса считает, что всю жизнь расплачивается за свою грешную любовь.

Как шестилетняя Селезнева покорила Агнию Барто Наталья Селезнева родилась 19 июня 1945 года в Москве, в семье фотографа Игоря Полинковского и художницы Елены Селезневой. Она дебютировала в театре Советской армии в шесть лет как исполнительница главной роли в спектакле «30 сребреников». На этой постановке девочку заметила известная поэтесса, писательница и киносценаристка Агния Барто. Она пригласила ее снятся в фильме «Алеша Птицын вырабатывает характер». Эта картина решила судьбу будущей звезды. К окончанию школы Селезнева уже имела солидный актерский опыт и без особого труда поступила в театральное училище имени Бориса Щукина.

Фото: РИА «Новости»

Выпускницу мастерской Бориса Захавы пригласили в Театр Сатиры, где она играла в спектаклях «Горе от ума», «Родненькие мои», «Идеальное убийство» и многих других. Но популярность и всенародную любовь Селезневой принесли роли в фильмах Леонида Гайдая.

Не постеснялась раздеться перед режиссером На роль студентки Лидочки в фильме «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» Селезневу утвердили единогласно и ассистенты, и режиссер. По сценарию подружка Шурика должна была иметь идеальную фигуру, чтобы снять платье в одном из эпизодов картины. Селезнева не постеснялась раздеться и сразу покорила Гайдая.

Я сказала, что раздеваться перед ним не буду. И тут он заявил: «Да у вас плохая фигура. Вы стесняетесь». И тут я со злостью снимаю сарафан, остаюсь в купальнике и говорю ему: «Ну как у меня фигура?» Наталья Селезнева

Длинные стройные ноги и выразительные глаза 18-летней актрисы никого не могли оставить равнодушным из мужской половины съемочной группы. «Я считаю огромным везением, что Леонид Гайдай выбрал меня из 300 претенденток на роль Лиды», — призналась актриса.

Фото: РИА «Новости»

Актер Александр Демьяненко, сыгравший Шурика, был значительно ниже Лидочки и оператору Константину Бровину пришлось идти на разные ухищрения, чтобы зрители не заметили разницу в росте. На съемках было немало комических моментов. Одна из сцен едва не испортила фигуру Селезневой, потому что для идеального дубля ей пришлось съесть перед камерой несколько десятков сосисок.

За что Селезнева разнесла Варлей в пух и прах Получивший известность Гайдай стал себе позволять весьма откровенные для того времени сцены. Поползли слухи, что он ловелас и не пропускает ни одной юбки. Советская актриса Наталья Варлей, сыгравшая главную роль в картине «Кавказская пленница», в своей автобиографической книге «Канатоходка» рассказала, как режиссер ее домогался. Селезнева опровергла любвеобильность режиссера и обвинила Варлей в несправедливом наговоре.

Приписывать ему такое — это кощунство! Он гений, у него другая направленность. Выпить — да, похохмить — тоже. Что касается притязаний к женщинам — никогда! Я так обижена на Наташу, так не делают, память такого режиссера предавать. Наталья Селезнева

На роль спортсменки, комсомолки и красавицы Нины претендовали около 500 актрис, в числе которых были признанные красавицы советского кинематографа: Наталья Кустинская, Наталья Фатеева, Лариса Голубкина, Надежда Румянцева. Но все они «не прошли по параметрам», а Селезневу Гайдай снова пригласил сниматься.

Фото: РИА «Новости»

Что шептал Иван Грозный на ухо Зиночке Вспоминая съемки комедии «Иван Васильевич меняет профессию», Селезнева называла образ жены инженера Тимофеева, Зиночки — ролью мечты, а Гайдая — идеальным режиссером. Актриса раскрыла, какие слова нашептывал ей на ухо Иван Грозный и почему она так заразительно хохотала.

Все спрашивают про этот момент. Он (Юрий Яковлев) меня звал Наташка и говорил мне: «Наташка, у меня 10 минут, я опаздываю на спектакль!» Я понимала, что такое опоздать на спектакль, но при этом мне надо было безудержно кокетничать и хохотать! Наталья Селезнева

Предала кино ради любимого телешоу Брежнева В эпоху застоя неожиданно родился телевизионный проект «Кабачок 13 стульев». Передачу обожал генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев. Селезневу пригласили в юмористическое шоу как артистку Московского театра сатиры. Ей досталась роль пани Катарины, невесты пана спортсмена, которого исполнял Юрий Волынцев.

Фото: РИА «Новости»

Передача регулярно выходила с 1966 по 1981 год и пользовалась невероятной популярностью у советских зрителей. Селезневой пришлось отказываться от новых ролей в кино из-за участия в «Кабачке».

Любила Яковлева, но вышла замуж за другого Селезнева о своей личной жизни всегда рассказывает откровенно, не пытаясь себя обелить. Еще будучи школьницей, она впервые увидела на афише Юрия Яковлева и влюбилась в знаменитого артиста без памяти.

Для меня он космос, ради него я пошла в училище. Только потому, что я увидела эти глаза. Даже сейчас смотрю на них, и у меня мороз по коже. Он имел магнетическое влияние на женщин, я была так в него влюблена Наталья Селезнева

Ходили слухи о мимолетном романе Селезневой с Яковлевым, которые актриса упорно опровергает. Она называет любовь к знаменитому артисту эфемерной и платонической. Она не скрывает, что также обожала Михаила Ульянова, Юлия Борисова и Владимира Этуша.

Фото: www.globallookpress.com

По словам Натальи, эти эмоции не помешали ее идеальному браку с Владимиром Андреевым.

Как Селезнева увела мужа из семьи Актрису пригласили на роль принцессы в картине «Калиф-аист». Роль благородного правителя играл популярный актер Владимир Андреев. На тот момент ему было 37 лет, а ей — 22. Андреев недавно женился на коллеге по цеху Натальей Архангельской, с которой до этого прожил в гражданском браке восемь лет. И вдруг в счастливую семейную жизнь артиста ворвалась молодая красавица. По словам Селезневой, в первые же минуты она почувствовала, что встретила мужчину, с которым хотела бы прожить всю свою жизнь. «Я молилась, просила прощения. Потому что понимала: это грех. Даже если любовь», — признавалась Наталья.

Фото: РИА «Новости»

Селезнева считает, что так или иначе всю жизнь расплачивается за разрушенную семью. После брака с Андреевым в ее актерской карьере наступила стагнация. Родившийся сын часто болел. И у самой Селезневой тоже начались проблемы со здоровьем. Актрису прооперировали, она едва не лишилась голоса. Четыре года назад Селезневой заменили коленный и тазобедренный суставы. Она лишь однажды приняла участие в спектакле Театра Сатиры, сидя на сцене в инвалидном кресле.

Фото: РИА «Новости»

Президент Московского драматического театра имени Ермоловой Владимир Андреев 27 августа 2020 года отпраздновал 90-летие. Через день супруг Селезневой скончался от микроинсульта. Это стало тяжелейшим ударом для актрисы.

После его ухода я как будто осталась без воздуха. Не было сил говорить, не было желания жить. Наталья Селезнева

Единственным спасением для актрисы остается литература. Она снова учит наизусть «Евгения Онегина». «Если бы меня спросили, с кем хотела бы провести ночь, я бы сказала — с Пушкиным. Пол царства отдала бы за это», — заявила Селезнева в одном из последних редких интервью. Свой юбилей она, скорее всего, встретит на даче, не изменив затворничеству по состоянию здоровья.