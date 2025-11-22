Сегодня 03:21 Бросил Варлей и сгорел от наркотиков. Владимир Тихонов умер под тяжестью славы родителей 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Шоу-бизнес

Талант и привлекательная внешность не принесли Владимиру Тихонову успеха, а негласное звание «русского Алена Делона» больше раздражали. Сын звездной пары советских актеров Нонны Мордюковой и Вячеслава Тихонова не пережил родителей. Он умер в 40 лет в полном одиночестве.

Сын и Штирлица и казачки

Познакомившиеся на съемках фильма «Молодая гвардия» будущие звезды советского экрана Нонна Мордюкова и Вячеслав Тихонов были абсолютно разными. Но любовная искра быстро проскочила между энергичной и бойкой девушкой и скромным и интеллигентным молодым человеком. Их отношения развивались стремительно. Мордюкова быстро забеременела, чем сильно напугала Тихонова. Он даже предложил ей пойти на аборт, пригрозив порвать отношения. Актриса не согласилась.

В конце февраля 1950 года она родила сына, которого назвала Владимиром. Родители мальчика сыграли свадьбу, когда ребенку исполнилось несколько месяцев. По большей части это был вынужденный шаг — молодоженам давали отдельную комнату в общежитии. Однако общий ребенок скрепил брак на долгие 13 лет.

Фото: Russian Look/www.globallookpress.com

Постоянные съемки, разъезды и командировки не позволяли уделять сыну много внимания, поэтому воспитанием Владимира занимались родители Тихонова, жившие в Павловском Посаде. Мальчика забрали в Москву, когда ему было 12 лет. Насладиться жизнью в полной семье он не успел. Через год мать и отец объявили о разводе. Для тихого, послушного и воспитанного подростка это стало настоящим ударом. На его глазах отец создал новую семью, а влюбчивая по натуре мать начала искать свое новое счастье. Тихонов чувствовал себя никому не нужным. Окружающие заметили, что в юноше словно что-то сломалось. Он сильно изменился, чтобы заполнить внезапно возникшее одиночество, он связался с плохой компанией. «Не нашелся человек, обладающий такой силой, которая смогла бы оторвать его от друзей, постепенно утягивающих его в болото наркомании. А друзья эти, на его беду, вошли в Володину жизнь, как только папа и мама забрали его из Павловского Посада, где он жил у бабушки и дедушки», — писала в своей книге мемуаров первая жена Владимира Тихонова актриса Наталья Варлей.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Новый гражданский муж матери — сценарист Борис Андроникашвили — не смог заменить Тихонову отца. Еще одной проблемой стали смена жительства и школы. В новом учебном заведении высокого и крепкого юношу дразнили актеркиным сыном. Доставшаяся от отца интеллигентность и собственная мягкость не позволяли Тихонову-младшему дать отпор обидчикам.

Карьеру актера выбрала мать

Мечты Тихонова поступить на юридический факультет разрушила мать, объявившая, что актерскую династию надо продолжать. После окончания школы молодой человек поступил в училище имени Щукина, где продемонстрировал свой врожденный талант. Еще до окончания учебы он снялся в четырех фильмах: «Путь в „Сатурн“», «Журавушка», «О любви» и «Молодые».

Талантливого и красивого выпускника училища заметил режиссер Николай Москаленко и пригласил на съемки фильма «Русское поле». Тихонов снимался вместе с Мордюковой.

Фото: Mosfilm/Instagram.com* / www.globallookpress.com

Сюжет предусматривал гибель главного героя и похороны, которые устраивает его мать. Актриса просила режиссера отказаться от сцены с открытым гробом, настаивая, что это плохой знак. Но Тихонов потребовал, чтобы все шло по сценарию. После окончания съемок парня призвали на срочную службу и определили в Театр Советской армии, из которого он перешел в Театр-студию киноактера. Также он продолжал сниматься в кино, но не все роли приходились ему по душе. Не находился тот режиссер, который мог бы раскрыть весь его потенциал. На главные роли актера стали приглашать после его совместных съемок с отцом. Режиссер документальных фильмов Станислав Ростоцкий пригласил Вячеслава Тихонова с сыном сняться в его картине «Профессия — киноактер». Давно не видевшиеся родные люди разыграли сцену встречи в одном из павильонов «Мосфильма». После этого Владимира пригласили на главные роли в картины «Два дня тревоги», «Ясь и Янина». В 80-е годы у Тихонова-младшего начался творческий застой. Хотя он уже получил звание заслуженного новых ролей ему не давали. Последней серьезной работой его участием стал детектив «Захват».

Личная жизнь Владимира Тихонова

С Натальей Варлей сын звездных родителей познакомился в театральном училище. Она была на три года старше, но училась с ним на одном курсе.

К тому времени Варлей уже снялась в «Кавказской пленнице», и сначала молодой человек влюбился в образ на экране. Подойти к актрисе в реальной жизни он боялся. Пока Тихонов мучился от неразделенной любви, она вышла замуж за Николая Бурляева.

Фото: Ltd Foma/Russian Look / www.globallookpress.com

Единственное на что решился Тихонов — это писать ей трогательные записки. Когда Варлей развелась, они сыграли свадьбу. О том, что муж употребляет наркотики, актриса узнала от друзей.

Это такой шок был, когда наутро после свадьбы ко мне подошли мои цирковые друзья и сказали: «Наташа, а ты знаешь, что муж-то твой…?». Секретом, что Володины приятели — наркоманы, для меня не было, но он говорил мне: «Это друзья — бросить их не могу», и я верила. Наталья Варлей

Актриса подчеркивала, что пыталась вытащить Тихонова из дурной компании, но быстро поняла, что сделать этого не сможет. «Помню, сидим мы втроем: Нонна Викторовна, Володя и я, — за столом, на котором еще остатки пиршества, и я рыдаю. Он пытается отрицать: „Да нет, что ты, не надо моих друзей чернить — это неправда“, а Нонна кричит на него: „Дурак, только она тебя может спасти — неужели не понимаешь?!“» — вспоминала Варлей. Семья распалась, когда Тихонов ушел в армию. Варлей уже растила маленького сына Васю, которого он так и не признал. По его мнению, жена изменила ему с однокурсником Константином Райкиным. В этом он убедил и свою мать, которая перестала помогать невестке. После возвращения мужа из армии Варлей подала на развод.

Еще во время службы и гастролей с Театром советской армии Тихонов познакомился с артисткой Московского балета на льду Натальей Егоровой. Она рассказывала, что познакомилась с ним во время гастролей в Челябинске.

Фото: РИА «Новости»

Записку от актера с номером телефона она получила в аэропорту во время возвращения в столицу. Тихонов попросил позвонить ему в сентябре, когда он вернется в город.

Я и думать о нем забыла, как, убираясь в комнате, случайно наткнулась на ту самую записку: «Надо позвонить, надо обязательно позвонить! Может, он и правда обо мне думает?». Когда я услышала его голос, меня затрясло от волнения. Но уже спустя пять минут мы болтали так, как будто знали друг друга всю жизнь. Наталья Егорова

Егорова рассказывала, что на первом же свидании Тихонов повел ее к себе домой. Мордюкова в тот момент находилась в квартире. «У меня подкосились ноги. Я тут же сбросила обувь и пулей рванула в комнату Володи. Через какое-то время Мордюкова крикнула: „Сынок, я поехала!“ Как только за ней захлопнулась дверь, началось гулянье», — подчеркивала она.

Пара поженилась в 1975 году. Егорова родила мужу сына, который получил имя отца. Но разрушительная страсть Тихонова никуда не ушла, только вместо наркотиков появился алкоголь.

Егорова говорила, что боролась за супруга в общей сложности 18 лет, но из-за постоянных гастролей не могла следить за тем, чтобы он не водил домой своих собутыльников. Она подчеркивала, что отказаться от работы не могла — Тихонов к тому времени уже почти не снимался. По ее словам, его сильно обижало то, что в нем видели только черты его родителей, а не его самого.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

«Его угнетало, что на него смотрели как на сына великих актеров. Не более того. Когда он осознал это, стал чаще прикладываться к бутылке», — отметила она. О смерти мужа Егорова узнала от его друга во время очередных гастролей. До ее отъезда Тихонов получил новую квартиру и просил ее приехать, чтобы прописать там сына. «Вечером мне позвонил кто-то из актеров: „Володи больше нет…“ Никто из родственников не сообщил мне о его кончине. Тихонов умер в той самой квартире», — делилась она. Позже от друга детства и постоянного собутыльника мужа она узнала, что в день смерти те выпивали. Тихонов заснул, а его приятель пошел домой. Утром он пришел проведать друга и нашел его мертвым рядом с упаковкой таблеток. Официальной причиной смерти назвали сердечную недостаточность. Когда Егорова приехала на похороны мужа, то узнала, что все организовала Варлей, которая попросила ее уйти с церемонии и отказала ей в сопровождении гроба. Мордюкова винила себя в смерти сына до последнего дня своей жизни, завещав похоронить себя рядом с ним. Ее не стало в 2008 году, она пережила Владимира на 18 лет. Их могилы находятся на Кунцевском кладбище Москвы под общим монументом. Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.