«Валенки» у стен Рейхстага: как Лидия Русланова прошла путь до Берлина, став любимым голосом народа

Лидия Русланова пела и в лучших концертных залах страны, и перед бойцами Красной армии на фронте в годы Великой Отечественной войны. Сегодня, 27 октября, любители народной песни отмечают ее 126-тилетие. Как девочка из бедной крестьянской семьи стала всенародно любимой певицей и чем обернулась ее страсть к роскошным вещам — в материале 360.ru.

У Рейхстага Весной 1945 года Лидия Русланова вместе с наступавшими советскими войсками прибыла в Берлин. За плечами у певицы были годы фронтовых поездок, выступления под обстрелами и сотни концертов перед солдатами, а впереди лежал город, который еще недавно служил столицей нацистской Германии. И вот уже 2 мая Русланова выступила у Рейхстага вместе с казачьим ансамблем песни и пляски Михаила Туганова. Бойцы просили знакомые песни — о Волге, родных краях и долгой дороге домой, но особенно часто горячо встречали песню «Валенки», которую Русланова пела на фронте на протяжении всей войны.

Фото: Стоп-кадр из видео / YouTube

Для многих солдат народная песня связывала фронтовую жизнь с тем, что осталось далеко за линией боев, — домом, семьей, довоенными праздниками. После концерта, который продолжался до позднего вечера, Русланова рядом с фамилиями советских бойцов оставила углем свою подпись на колонне Рейхстага. В те годы Русланову уже знала вся страна. Однако история будущей певицы начиналась в бедной крестьянской семье, и до всенародной славы ей пришлось проделать немалый путь. Непростое детство В селе Чернавка Саратовской губернии в крестьянской семье 27 октября 1900 года родилась девочка, которая при рождении получила имя Прасковья Лейкина. Детство девочки и без того проходило в нужде, а в шесть лет она вместе с младшими братом и сестрой осталась без родителей. Хоть дети жили с бабушкой, денег в семье практически не было. Прасковья вместе с бабушкой выходили на улицы Саратова, где девочка пела, а женщина просила подаяния. Однажды талантливую девочку заметила обеспеченная вдова и помогла устроить ее в приют при Киновийской церкви, где действовал детский хор. Однако для поступления Прасковье пришлось изменить имя и фамилию, так как приют не принимал детей крестьянского сословия, — так появилась Лидия Русланова. В приюте она училась в церковно-приходской школе и пела в хоре, где вскоре проявила свои музыкальные способности. Так пение открывало перед ней новые неожиданные возможности. Путь к большой сцене После приюта Русланова начала самостоятельную жизнь в Саратове и устроилась работать на мебельную фабрику. Пение все так же было ее главным увлечением, и однажды певец и педагог Михаил Медведев заметил способности девушки и пригласил ее учиться академическому вокалу в Саратовской консерватории.

Фото: РИА «Новости»

Она занималась постановкой голоса и готовилась к оперной карьере, а в 1917 году даже дебютировала на сцене Саратовского оперного театра. Однако Русланова не захотела продолжать путь оперной певицы и выбрала народную песню. Академическая подготовка помогла ей развить голос, а в народном репертуаре она нашла собственную манеру исполнения, соединив мощное звучание с выразительной интонацией, юмором и лиризмом. В 1920-е годы Русланова начала завоевывать широкую известность, постепенно у певицы появились узнаваемый сценический образ — яркий крестьянский костюм, платок на голове, и песни, в которых слышались и удаль, и грусть. Личная жизнь Первый раз Русланова вышла замуж за интенданта Виталия Степанова, когда ей было всего 16 лет. Он научил ее манерам и умению держаться на публике. У пары родился ребенок, который умер, не прожив и месяца. А уже в 1918 году Степанов оставил жену и уехал. Через год Русланова вышла замуж за сотрудника ВЧК Наума Наумина, вместе с которым в начале 1920-х годов переехала в Москву. Вместе они прожили 10 лет, но все же разошлись. После развода Русланова сблизилась с конферансье Михаилом Гаркави. Их связывала общая артистическая среда, поэтому они быстро нашли взаимопонимание и поженились. С Гаркави певица прожила около 13 лет и много гастролировала по стране. Весной 1942 года Русланова выступала перед бойцами 2-го гвардейского кавалерийского корпуса под Волоколамском, которым командовал генерал-майор Владимир Крюков. Это знакомство перевернуло жизнь Руслановой. Она развелась с мужем и уже в июле 1942 года вышла замуж за Крюкова и стала заботиться о его дочери от предыдущего брака как о родной. Песни на фронте Впервые на фронт Русланова попала в июле 1941 года в составе концертной бригады, когда Красная армия отступала под натиском немецких войск. Одним из первых мест, где бригада выступала перед бойцами, стала Ельня под Смоленском. Фронтовые концерты проходили совсем не так, как выступления в театрах, и артистам нередко приходилось петь под угрозой обстрела. Под Ельней бригада попала под налет немецкой авиации, но Русланова продолжила выступление, а после войны вспоминала, что не хотела прерывать концерт, пока солдаты продолжали слушать.

Фото: РИА «Новости»

За годы войны Русланова выступала в госпиталях, на передовых позициях и в блокадном Ленинграде, не ограничивая себя концертами в безопасном тылу. Всего она дала более 1000 фронтовых концертов, а уже в 1942 году получила звание заслуженной артистки РСФСР. В августе 1945 года маршал Георгий Жуков наградил певицу орденом Отечественной войны I степени за выступления перед бойцами и помощь в вооружении армии. После Победы Русланова продолжила концертную деятельность, выступала по радио и записывала пластинки, а публика по-прежнему охотно шла слушать ее песни. Коллекция и арест За пределами сцены Русланова была страстной коллекционеркой. Еще с подачи своего третьего мужа, конферансье Михаил Гаркави, она начала собирать драгоценности, старинную мебель, ковры, фарфор и произведения искусства. Успешная карьера позволила ей сколотить значительное состояние, и любовь к дорогим вещам со временем стала заметной частью ее жизни. Однако после войны это увлечение обернулось серьезными неприятностями. В 1948 году Русланову и ее мужа, генерал-лейтенанта Крюкова, арестовали по обвинениям, связанным с присвоением трофейного имущества в годы войны. При обысках изъяли внушительную коллекцию картин, драгоценностей и других ценностей. Супругов осудили, а имущество конфисковали. Артистка получила 10 лет лишения свободы, а Крюков — 25. После смерти генерального секретаря ЦК КПСС Иосифа Сталина в 1953 году дело пересмотрели с подачи маршала Жукова, к которому за помощью обратился Крюков. Возвращение на сцену В августе 1953 года после освобождения Русланова вернулась в Москву и вскоре начала восстанавливать свою концертную жизнь. Она выступила в Концертном зале имени Чайковского, и публика встретила певицу, аплодируя стоя около 20 минут, прежде чем она смогла начать петь.

Фото: РИА «Новости»

Русланова снова отправилась на гастроли, выступала в разных городах страны и записывала песни на пластинки. После смерти Владимира Крюкова в 1959 году артистка продолжила выступать и в последующие годы появлялась на радио и телевидении, а в начале 1970-х снялась в фильме «Я, Шаповалов Т. П.», сыграв саму себя. Несмотря на возраст и проблемы со здоровьем, певица продолжала выступать до самой своей смерти в 1973 году. Последний концерт она дала в Ростове-на-Дону за месяц до кончины. В ее репертуаре были народные песни и романсы, а «Валенки» — и сейчас одна из самых узнаваемых песен в ее исполнении. А сама Лидия Русланова навсегда останется одним из самых известных голосов XX века.