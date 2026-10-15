Басков в свой юбилей рассказал о желании создать семью и вернуться в оперу

Певец и телеведущий Николай Басков, отмечающий 15 октября 50-летие, надеется в будущем обрести любовь и создать семью. Об этом юбиляр рассказал ИС «Вести» .

«В плане творчества те мечты, которые я запланировал — это и вернуться в оперу, и сделать концерт русских народных песен, и сделать концерт шлягеры Советского Союза», — отметил певец.

Также к юбилею Басков выпустил пластинку и альбом из оперных арий и итальянских песен, записанный под руководством наставницы — великой дивы Монтсеррат Кабалье.

Также ведущий продолжит работать в любимом проекте вести любимый проект «Ну-ка все вместе!»

Николай Басков родился в семье военнослужащего и учительницы математики. Как он прошел путь от военного городка в Германии до сцены и телеэкрана — в материале 360.ru.