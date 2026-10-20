Суд Москвы отложил на 25 ноября рассмотрение иска Долиной к Каменецкому

Лефортовский суд Москвы перенес на 25 ноября заседание по иску певицы Ларисы Долиной к Артуру Каменецкому о возмещении ущерба из-за мошенничества с ее квартирой. Об этом сообщил корреспондент 360.ru из зала суда.

Ранее разбирательство несколько месяцев не переходило к рассмотрению дела по существу.

Каменецкого осудили по делу о хищении недвижимости артистки. Суд выделил исковые требования к нему в отдельное производство, поскольку в материалах не оказалось подтверждения, что ответчика известили о заседании.

Другой осужденный по этому делу — Дмитрий Леонтьев — заключил контракт с Минобороны России и отправился в зону СВО. Производство в отношении него также выделили отдельно и приостановили.

Ранее суд рассмотрел требования Долиной к Анжеле Цырульниковой и Андрею Основе. С них взыскали около 115 миллионов рублей в счет возмещения вреда.