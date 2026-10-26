«Кто-то порчу наслал». Долина объяснила перерыв с концертами

Народная артистка России Лариса Долина объяснила паузу в концертной деятельности. Певица отменила концерты в пяти городах, выдержки интервью с артисткой выложил телеграм-канал Mash .

По данным этого издания, из гастрольного графика артистки пропали запланированные шоу в Москве, Санкт-Петербурге, Коломне, Брянске и Обнинске.

«Настолько захейтили, что ощущение, будто сглазили. Как будто на меня кто-то порчу наслал», — объяснила артистка журналистам.

Затем Долина предложила переключиться на более легкую тему. Она рассказала, что готовит новый альбом и программу. На вопрос о том, почему ее концерты отменяются, певица ответила: «Потому, что я сама их отменила».

«Есть причины. Не хочу их сейчас озвучивать. Хочу сесть подумать, подготовить новую программу. Пока пауза, небольшая», — добавила Лариса Долина.

Артистка также попросила журналистов больше не расспрашивать ее о «порче» и о том, как она собирается ее снимать. В беседе с прессой певица затронула и тему своего отдыха — на Мальдивы она не собирается.

«Мне поставили по два спектакля в день на Таганке. Поедем отдыхать просто за город, на дачу», — объяснила Долина.

В октябре 2026 года Лариса Долина призналась, что проехала по Москве «с мигалками». Артистка спешила на концерт Баскова.