Лазарев впервые забыл слова песни на концерте в Москве

Певец Сергей Лазарев впервые во время выступления столкнулся с провалом в памяти — он забыл текст песни на концерте в Москве. Видео с признанием артиста опубликовала в своем Instagram* певица Ева Власова.

Лазарев забыл слова песни «Я с тобой». Как раз в этот момент в зале находился автор музыки Александр Малиновский.

«Белый лист поймал впервые, зато люди поняли, что я живьем пою», — отметил певец.

Артист готовился спеть после открытия экрана внутри специальной сферы, но растерялся и забыл нужные строчки. В итоге Лазарев дождался припева и начал петь.

Ранее исполнитель хита «В самое сердце» рассказал, как восстанавливается после выступлений. Он отдыхает дома без спешки и жесткого расписания, наслаждаясь сном и тишиной.

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