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    Лазарев впервые забыл слова песни на концерте в Москве

    Певец Сергей Лазарев впервые во время выступления столкнулся с провалом в памяти — он забыл текст песни на концерте в Москве. Видео с признанием артиста опубликовала в своем Instagram* певица Ева Власова.

    Лазарев забыл слова песни «Я с тобой». Как раз в этот момент в зале находился автор музыки Александр Малиновский.

    «Белый лист поймал впервые, зато люди поняли, что я живьем пою», — отметил певец.

    Артист готовился спеть после открытия экрана внутри специальной сферы, но растерялся и забыл нужные строчки. В итоге Лазарев дождался припева и начал петь.

    Ранее исполнитель хита «В самое сердце» рассказал, как восстанавливается после выступлений. Он отдыхает дома без спешки и жесткого расписания, наслаждаясь сном и тишиной.

    * Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.

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