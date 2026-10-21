Стас Михайлов на фоне слухов о разводе порассуждал о «правильных женщинах»

Артистам не следует нанимать жен своими продюсерами. Предназначение женщин заключается в том, чтобы закрывать тыл. Певец Стас Михайлов заявил об этом на концерте «18 друзей Дробыша» в Москве, сообщил KP.RU .

Он рассказал, что к 57 годам так и не нашел продюсера. Михайлов уверен, что это нужно людям ведомым и неопытным. Жену Инну певец не стал бы нанимать, так как видит предназначение женщины в решении семейных вопросов.

«Ну зачем? Как жена может работать с тобой? <…> Вот правильная женщина это и делает — она закрывает часть жизни, которую мужчина не видит. Он знает, что спина у него прикрыта, он дальше идет», — сказал Михайлов.

Творчеством, по его мнению, невозможно заниматься, будучи загнанным в рамки. Певец заявил, что правильная женщина является залогом успеха мужчины, но она не должна вмешиваться в его работу.

Ранее Михайлов опроверг слухи о разводе. Его жена намекнула в соцсетях на измену певца.