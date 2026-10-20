20 октября 2026 17:00 С мигалкой — к Баскову на концерт: Долина снова оскандалилась, хотя повод не новый Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Лариса Долина

Народная артистка Лариса Долина снова призналась, что иногда предпочитает ездить по Москве в машине с мигалками. Певица давно хвасталась наличием неких привилегий на дороге и рассказывала, почему нарушает правила. В этот раз ее откровения не только возмутили общественность, но и заинтересовали депутатов.

Куда Долина ехала по Москве с мигалкой Поводом для поездки со включенным проблесковым маячком стала спешка: «Русскому радио» Лариса Долина объяснила, что направлялась на юбилейный концерт Николая Баскова. Добираться пришлось с другого конца города: артистка возвращалась с благотворительного фестиваля Дианы Гурцкаи, а время поджимало. «У меня оставалось 20 минут, а это другой конец Москвы. Представляете, мы с мигалкой. На очень большой скорости, чтобы успеть. Я думала, потеряю сознание от страха», — рассказала она. Долина добавила, что очень любит Баскова и не хотела его подводить. В Live Arena, где проходил концерт, певица приехала за два номера до своего выступления.

Фото: РИА «Новости»

Реакция на откровения Долиной о езде с мигалкой В Сети откровения народной артистки мало кому понравились. В комментариях пользователи отметили, что «н а дворе 2026 год, а Лариса Александровна все еще едет на мигалках», и с иронией указали на некую стабильность. Зампред комитета Госдумы по транспорту Георгий Камнев в беседе с «Подъемом» напомнил, что мигалка никогда не была привилегией знаменитостей. «За незаконное использование мигалки предусмотрена серьезная ответственность — лишение водительского удостоверения на срок до двух лет», — подчеркнул он. А член комитета Олег Гарин указал на необходимость проверки после заявления Долиной, поскольку речь идет о возможном нарушении правил дорожного движения.

Госавтоинспекция в таких случаях обязана провести проверку, установить, кто и почему использовал спецсигнал, и при наличии оснований привлечь виновных к ответственности. Олег Гарин

Директор певицы Сергей Пудовкин объяснил «Подъему», что сама Долина никогда за рулем не ездила и не ездит. «Ситуация была критическая: добраться по пробкам из точки А в точку Б. Является ли момент, когда кто-то сильно опаздывает и встает за мигалкой, нарушением ПДД? Конечно, да», — согласился он. Тем не менее Пудовкин призвал не раздувать историю: езду с мигалкой он счел «абсолютно проходной вещью». «Слова „травля“ или „издевательство“ — слишком легкие и незначительные по сравнению с тем, что происходит. Погоня за трафиком — штука хорошая, только можно и себя искалечить, и людей довести до какого-то безумия», — сказал директор Долиной.

Фото: РИА «Новости»

Кто в России может ездить со спецсигналами Использование спецсигналов в России регламентируют несколько документов. Один из них — указ президента от 19 мая 2012 года № 635 — устанавливает требования для автомобилей оперативных служб, по которым их разрешено оснащать маячками синего цвета. «Полиция, скорая, пожарные, МЧС — они там все прописаны. Но, насколько я знаю, [в перечне] нет певцов и народных артистов, поэтому, как [Долина] передвигалась, остается под вопросом», — сказал 360.ru автоюрист Дмитрий Славнов.

Интересно Исключение в указе сделали для автомобилей ГАИ, ДПС, МВД, ФСБ, ФСО и военной автоинспекции: кроме синих маячков, им также можно пользоваться красными. Установка синих также разрешена для машин министров, сенаторов, Госдумы, Счетной палаты и администрации президента, но это необходимо согласовывать с управделами.

У владельцев авто с синими спецсигналами привилегий больше всего. Они вправе не реагировать на сигналы светофора, не пользоваться поворотниками, не уступать дорогу как попутным, так и встречным транспортным средствам, идти вопреки правилам обгона и езды в жилых зонах, на автомагистралях, перекрестках и пешеходных переходах, не соблюдать скоростной режим. Но все эти послабления в ПДД ввели с обязательной ремаркой: едущие с проблесковыми маячками машины должны обеспечивать безопасность дорожного движения. Славнов предупредил, что за незаконное использование мигалки предусмотрен штраф, а за управление автомобилей в таком случае водителя могут лишить прав на срок до двух лет.

Фото: РИА «Новости»

Что Долина говорила о нарушениях ПДД в прошлом Долина уже хвасталась тем, что нарушает ПДД и якобы обладает неким особым статусом, который не позволяет сотрудникам ГИБДД останавливать ее машину. В передаче «Сто вопросов взрослому» 15 лет назад она рассказывала школьникам о вынужденных нарушениях существующих правил. «Мы очень извиняемся всегда. Но меня не штрафуют за это. Меня не имеют права останавливать. Мою машину. Вообще. Этот номер знают все», — подчеркивала народная артистка. Как отметил Life, тогда речь шла об автомобиле с госномером из серии О-МР. Этой же машиной, указали журналисты, Долина пользуется и сейчас, именно на ней она приезжала на концерт к Баскову. Кроме того, певица упоминала «специальный документ», не позволяющий ее штрафовать, хотя по закону «непроверяйку» выдают только на служебные автомобили оперативных служб и силовых ведомств.

Фото: РИА «Новости»

Автоюрист Лев Воропаев в беседе с 360.ru допустил существование определенных номеров, которые выдают спецслужбам, но нормативы по ним закрыты.

Что касается удостоверений и прочего, действующее законодательство не предусматривает каких-либо корочек, которые позволяют нарушать законы.