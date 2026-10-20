Автора Moskau Ральфа Зигеля снова госпитализировали после комы

В Германии 81-летний композитор, продюсер и автор хита Moskau Ральф Зигель снова оказался в больнице. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на руководителя офиса музыканта.

«Я могу подтвердить, что Ральф Зигель снова находится в больнице. Состояние его здоровья, к сожалению, нестабильное. В один день ему становится лучше, на следующий — снова хуже», — сказал представитель Зигеля.

По его словам, ситуация неопределенная. Жена композитора Лаура и дочь Алана дежурят у его постели. Зигель самостоятельно дышит.

Несколько недель назад композитор признавался журналистам, что ему тяжело дался медикаментозный сон. По его словам, за недели в коме он сильно ослаб и страдал от галлюцинаций и кошмаров. В июле Зигель перенес тяжелую пневмонию, из-за которой врачи и ввели его в состояние искусственной комы.

Этой весной врачи вводили в медикаментозную кому 74-летнюю британскую певицу Бонни Тайлер, перенесшую операцию на кишечнике.