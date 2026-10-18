«Шел запах». 95-летнюю звезду «Полосатого рейса» нашли в тяжелом состоянии после исчезновения
Актрису из «Брата» Лидию Доротенко увезли в больницу
Врачи госпитализировали 95-летнюю актрису Лидию Доротенко в Петербурге. Артистка упала на улице и разбила нос, сообщил телеграм-канал «112».
По версии издания, Доротенко заметили прохожие, они же и вызвали скорую. Актриса уже пришла в себя, но отказывается от помощи медиков.
Издание StarHit утверждает, что недавно Доротенко пропадала. Ее нашли в «неприглядном состоянии» на улицах. Очевидец рассказал, что от артистки «шел запах».
Два года назад неизвестные украли у Лидии Доротенко пенсию. Тогда 93-летнюю блокадницу заметили в метро, она пыталась продавать газеты. Осенью 2024 года артистка попала в психоневрологический диспансер.
В 2021 году Доротенко выгонял из дома внук. При этом родных детей у нее нет — женщина усыновила в детском доме мальчика Абдурахмана. Ему сменили имя на Ярослав.
Лидия Доротенко — советская и российская актриса, заслужившая титул «королевы эпизода» киностудии «Ленфильм». За свою длительную карьеру она снялась более чем в 100 кинолентах и сериалах.
В ее фильмографию входят такие картины, как «Полосатый рейс», «Брат», «Брат 2», «Мы из будущего», а также сериалы «Улицы разбитых фонарей» и «Агент национальной безопасности».