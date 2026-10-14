Super нашел штрафы за нарушения ПДД на машину Егора Крида
Артист Егор Крид часто нарушал правила дорожного движения. К такому выводу пришел телеграм-канал Super.
Сколько именно штрафов выписали на автомобиль певца, неизвестно. Крид оплатил уже 138 квитанций. Он все еще должен около 11 тысяч рублей.
При этом серьезных нарушений артист тоже не допускал. Судя по данным прессы, он часто превышает скорость, а иногда выезжает на выделенную под общественный транспорт полосу.
По Москве Крид предпочитает передвигаться на роскошном Zeekr 009 2023 года. Топовая версия такого минивэна может стоить до 16 миллионов рублей.
Ранее в Сети нашли «американскую копию» Егора Крида.
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