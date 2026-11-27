Певец Дмитрий Маликов в интервью рассказал об ошибке молодости в общении с дочерью Стефанией, которой сейчас уже 26 лет, и о воспитании восьмилетнего сына. Еще у артиста есть приемная дочь Ольга Изаксон. Подробнее о них и их отношениях со звездным отцом — в материале 360.ru.

Ольга Изаксон

Ольга, родившаяся в 1985 году в Москве, была дочерью жены певца Елены от первого брака. Елена вышла замуж рано, в 18 лет, за очень богатого человека. Она называет его бизнесменом, который «умел хорошо как зарабатывать, так и тратить», однако, по слухам, он был связан с криминальным миром. Повзрослев и насладившись роскошной жизнью, Елена почувствовала, что попала в «золотую клетку». Захотелось чего-то нового, настоящего. Однажды подруга передала, что с ней очень хочет познакомиться 22-летний певец Дима Маликов, сын создателя ансамбля «Самоцветы». Маликов увидел Елену на фотографии, и она сразу ему понравилась. Разница в возрасте — она старше него на семь лет — не смутила. Как и то, что у Елены есть ребенок. «С первого взгляда прекрасная незнакомка понравилась мне настолько, что я загорелся желанием встретиться и узнать эту девушку ближе. Я почувствовал, что это судьба!» — признавался потом певец.

Фото: РИА «Новости»

Внимание молодого человека польстило почти уже 30-летней Елене. На тот момент она была уже свободна — они с супругом жили раздельно. Некоторое время они были скорее приятелями, но Маликов не терял надежды и регулярно звонил возлюбленной. Однажды он нашел предлог остаться у Елены ночевать. С этого и начались отношения. Оле, дочери Елены, на тот момент было семь лет. Когда влюбленные стали жить вместе, певец быстро подружился с девочкой и охотно участвовал в ее воспитании. «Оленька училась в Австрии первое время, потом вернулась и очень гармонично влилась в нашу семью», — отмечал он. Ольга росла очень творческой: любила танцевать, петь, рисовать. Она получила образование в МГИМО, но связала жизнь не с дипломатией, а с фотографией.

Фото: РИА «Новости»

Успех пришел к ней в 2011 году после фотосессии «Ночной портье» для журнала «Грация». Публика оценила снимки, и Изаксон пригласили к сотрудничеству в магазин Podium Market. Позже два фотопроекта Ольги, один из которых стал результатом партнерства с крупным брендом, выставили в московском музее. Сейчас падчерица Маликова продолжает активно сотрудничать с модными дизайнерами, брендами и журналами.

Фото: Елена Маликова, Стефания Маликова и Ольга Изаксон, 2013 год / РИА «Новости»

В семейной жизни тоже все гладко — с 2016 году Ольга замужем за предпринимателем Джамалом Халиловым. У них есть дочь Анна. Некоторые источники утверждают, что супруги также растят сына. Семейных фото в соцсетях Ольги нет. Похоже, она довольно закрытый человек. Известно, что Изаксон поддерживает теплые отношения с отчимом, сводными братом и сестрой.

Стефания Маликова

Стеша появилась на свет в 2000 году. Лишь тогда Елена и Дмитрий решили оформить отношения. Маликова рассказывала, что с рождением дочери певец возмужал, стал более серьезным, собранным и ответственным, «даже осанка изменилась». Однако без ошибок не обошлось.

Фото: РИА «Новости»

Недавно Стефания призналась, что всегда дружила с матерью и «в принципе не помнит» отца в своем детстве — он постоянно работал. «Мне, наверное, его не хватило», — добавила девушка. Но отметила, что в последнее время они сблизились сильнее. Это произошло, как только Стеша перестала комплексовать по поводу того, что она дочь богатых родителей и пытаться всем доказать, что может всего добиться сама.

Мне кажется, раньше я была маминой дочкой, а сейчас стала папиной. Я стала больше к нему расположена. <…> Мы каждый год ходим на «Щелкунчика» в Большой, и когда звучит музыка Чайковского, мы вместе плачем. Мы во многом похожи, и это очень круто. Стефания Маликова

В недавнем выпуске шоу Alekó in my bag Маликов подтвердил, что уделял дочери мало времени и сейчас расставил бы в жизни другие акценты. «Я действительно был немного легкомысленный в этом отношении, много работал… молодые были. Сейчас, когда [растет] сын, стараюсь каждый день больше ценить. Ведь с годами мы больше всего ценим время. А тогда мы ценили деньги», — посетовал артист. На вопрос о том, что сделал бы сейчас по-другому, он ответил: «Просто бы больше с ней времени проводил». Впрочем, по мнению Маликова, девочка все равно больше нуждается в материнском внимании. «Она ж девочка: куклы, туда-сюда… Это с парнем надо больше отцу быть, а с девочкой надо больше быть маме», — уверен певец. Стефания была на виду у публики с подросткового возраста: снималась для журналов и рекламных кампаний, участвовала в модных показах, даже в музыке себя попробовала. Окончила факультет международной журналистики МГИМО, но выбрала другую стезю. С 2020 года у нее свой бренд одежды — DressByStesha.

Фото: РИА «Новости»

Идея запустить бизнес вместе с подругами пришла во время пандемии. Четыре года назад в Москве открылся первый бутик марки. Стефания посвятила себя развитию бренда. Девушка пока живет с родителями, но, по мнению отца, в последние годы сильно повзрослела, во многом из-за ответственной работы. Он не исключил, что на нее повлияло то, что когда-то у ее матери был бренд пляжной одежды.

В семейном кругу старались воспитывать дочь так, чтобы она понимала, что нужно всего добиться самому. Родители — хорошая стартовая площадка. Но мы не имеем отношения к ее бренду, не вкладывали деньги. <…> Она большая трудяга, она молодец. Дмитрий Маликов

Певец отметил, что Стефания состоит в отношениях. Имени молодого человека не назвал, но подчеркнул, что он «очень хороший». И признался, что уже задумывается о свадьбе дочери. «Я бы очень хотел сыграть для нее на свадьбе первый танец молодоженов. На белом рояле. Себе изменю, потому что я вообще белый рояль не люблю», — рассказал Маликов. Для него главное, чтобы будущий муж дочери искренне любил ее и делал счастливой. По мнению отца, у Стеши непростой характер, она бывает строптивой, как и мать, но действительно любящий человек все простит.

Марк Маликов

Сын Дмитрия и Елены родился в 2018 году. На тот момент Елене было 54 года. Супруги утверждают, что ребенка выносила суррогатная мать (артист говорит, что даже присутствовал при родах). Но в соцсетях муссируют версию о том, что на самом деле это сын Стефании. Поклонники сопоставляют факты. Примерно за год до его рождения Стеша встречалась с сыном бывшего губернатора Тульской области Леонидом Груздевым, ходили слухи о ее беременности. Потом родился Марк, к которому Стефания относится с явной теплотой и любовью — Елена с ним якобы куда холоднее. Некоторые даже разглядели сходство мальчика с Груздевым.

Фото: РИА «Новости»

Как бы то ни было, ребенок растет в благоприятной среде и гармонично развивается. Ему уже восемь лет. «Хороший, умный, спортивный, активный парень. Немножко хулиганистый, но это хорошо. Коммуникабельный, уже есть первая любовь», — поделился гордый отец на шоу Alekó in my bag. Марк учится в гимназии имени Примакова. Интересуется музыкой, одно время занимался танцами. Думается, ему на невнимание папы жаловаться не придется — Маликов усвоил урок.