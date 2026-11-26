Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала о том, какие новогодние традиции в их семье. Об этом она сообщила в своих соцсетях.

Вечером 31 декабря они с мужем идут в ресторан.

«Потом Евгений Ваганович выступает, и к полуночи возвращаемся домой, чтобы поднять бокалы», — написала она.

Татьяна Брухунова также добавила, что в новогоднюю ночь они с Петросяном не едят.

Недавно в соцсетях вновь появились слухи о неминуемом разводе пары. Им прочат судьбу Дибровых, отношения которых тоже строились с большой разницей в возрасте и распались после многочисленных разъездов жены. Что произошло в семье артиста и молодой ассистентки, разобрался 360.ru.