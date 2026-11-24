Продюсер Дворцов: незадолго до смерти у Магеррамова были проблемы с алкоголем

Незадолго до смерти у музыкального продюсера Эльмира Магеррамова были проблемы с алкоголем. Об этом РИА «Новости» рассказал продюсер Сергей Дворцов.

«У Эльмира были большие проблемы, его многие люди искали из-за долгов. Он порядка пяти миллионов рублей занимал у различных партнеров. Были проблемы с алкоголем, в последний год он был очень закрытым, мало с кем общался», — отметил продюсер.

Предположительно, причиной смерти мог стать несчастный случай.

Тело продюсера нашли в одной из квартир в Раменках. Магеррамову было 37 лет. Продюсер работал в музыкальной индустрии более 10 лет. В разное время он возглавлял известные лейблы Self Made Music, Archer Music и Out of Records. Среди подопечных продюсера были Ольга Бузова, Дима Билан.

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