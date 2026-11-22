Ждущая ребенка модель Анастасия Решетова впервые показала лицо будущего отца и своего мужа, опубликовав в соцсетях видео с церемонии из Дворца бракосочетания № 1 в Барвихе. Внимание на кадры обратило издание Super.ru .

По данным журналистов, избранником модели стал уроженец Донецка, предприниматель Валерий Цвек. На церемонии, где молодожены подписали необходимые документы, также находился семилетний сын Решетовой.

В бизнес-кругах Цвек известен, как основатель логистической компании ELC Logistics. Кроме того, он занимается проектами в сфере строительства и криптовалют.

О беременности Решетовой стало известно в начале октября, когда она снялась для журнала. Модель позировала в темной кожаной куртке, не скрывая округлившийся живот.

В январе этого года предложение руки и сердце модели сделал сын президента Всемирного армянского конгресса Владислав Абрамян. Пара объявила о помолвке, но свадьба так и не состоялась.