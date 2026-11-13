Сбитая Александром Буйновым пенсионерка подала иск на три миллиона рублей

Пенсионерка, которую певец Александр Буйнов сбил на своей машине в феврале 2025 года, подала на него иск на сумму более трех миллионов рублей. Об этом рассказал 360.ru адвокат потерпевшей Дмитрий Соловьев.

По его словам, в иск входит почти 240 тысяч рублей утраченного заработка и три миллиона за моральный ущерб и вред здоровью. Юрист добавил, что не рассчитывает на всю запрошенную сумму.

«Я хочу, чтобы Алла Николаевна прошла реабилитацию и получила хоть какое-то возмещение морального вреда и вреда здоровью», — добавил он.

Сама потерпевшая рассказала, что с окружением певца контактировал ее сын. Ему предлагали выплатить 150 тысяч рублей, но в результате семья не получила ни копейки.

Концертный директор артиста Сергей Пудовкин подтвердил, что лично обещал выдать компенсацию. Однако, по его словам, на встречу представитель потерпевшей не явился. Зато пенсионерка получила значительную сумму за участие в телешоу, добавил он.

Подробнее о ДТП — в материале 360.ru.