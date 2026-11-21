Сын актера Стивена Сигала Доминик впервые стал отцом. У него и его супруги — российской модели Айрин Даниловой — родилась дочь. Об этом сама девушка сообщила в соцсети.

«Моя маленькая Скорпиоша, моя родная душа, мой best friend forever», — написала она, опубликовав фото с новорожденной.

По информации StarHit, роды прошли в США и оказались настолько стремительными, что акушерки не успели вовремя оценить их продолжительность. Основные этапы Айрин пережила дома вместе с мужем и доулой. В больницу семья добралась уже в последние минуты.

«В самые последние секунды успели попасть в руки акушерки. Полагаю, в ее жизни это были самые короткие роды», — пошутила молодая мама.

После родов Айрин решила воспользоваться капсулированием плаценты. Блогерша, которая много лет пишет о здоровье и красоте, заявила, что процедура помогла ей восстановить силы и эмоциональную стабильность.

Ранее Стивен Сигал объявил о разводе с четвертой женой — монгольской танцовщицей Батсухийн Эрдэнэтуяа, которая родила ему седьмого ребенка.