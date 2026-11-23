Певец Прохор Шаляпин прокомментировал новости о госпитализации российского адвоката Сергея Жорина в Италии. С артистом пообщался корреспондент 360.ru.

Шаляпин отметил, что не знал о госпитализации юриста. Также он высказался о публичном конфликте между ним и адвокатом.

«У нас не было никогда никаких недопониманий, кроме шуток. Я ему желаю скорейшего выздоровления. И считаю его одним из самых крутых адвокатов страны», — отметил Шаляпин.

Жорина экстренно прооперировали в одной из итальянских больниц, сообщил ТАСС. Источник из окружения юриста рассказал, что его жизни ничего не угрожает, но пациент пробудет под наблюдением врачей как минимум неделю.