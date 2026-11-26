Дочь певца Дмитрия Маликова Стефанию заметили в компании 29-летнего футболиста Андрея Мостового. Об этом сообщил журнал Super .

По его данным, 26-летняя дочь артиста появилась вместе со спортсменом на праздновании юбилея одного из московских ресторанов. Пара вела себя как влюбленные.

Отец девушки тоже присутствовал на мероприятии. Он спел свои хиты и наблюдал за дочерью.

Предыдущей пассией Стефании тоже был спортсмен — хоккеист Кирилл Капризов. Пара рассталась в феврале 2022 года, но вскоре воссоединилась. Их отношения окончательно прекратились в октябре 2025 года, когда дочь Маликова подтвердила, что ее сердце свободно.

Отец Стефании признавался, что хорошо относится к новому избраннику дочери. Он добавил, что у нее непростой характер.

Ранее Маликов рассказал, что совершил много ошибок в воспитании дочери, так как очень много работал и легкомысленно относился к своим семейным обязанностям.