Аврил Лавин впервые стала матерью в 42 года

Канадская певица Аврил Лавин впервые стала матерью в возрасте 42 лет. Об этом артистка сообщила в социальных сетях.

После продолжительного молчания Лавин поделилась фотографией с первенцем — девочкой. На снимке также видны мужские руки. Публикацию певица сопроводила подписью «Наша маленькая принцесса».

Личность отца ребенка пока неизвестна. В последнее время артистка не рассказывала о своих романтических отношениях. Также певица не стала раскрывать имя дочери.

Ранее Mash сообщил, что Лавин могла отказаться от выступлений в России из-за клещей. Канадская певица до этого дважды посещала Россию — в 2007 и 2011 годах.