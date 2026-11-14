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    Аврил Лавин впервые стала матерью в 42 года

    Фото: РИА «Новости»

    Канадская певица Аврил Лавин впервые стала матерью в возрасте 42 лет. Об этом артистка сообщила в социальных сетях.

    После продолжительного молчания Лавин поделилась фотографией с первенцем — девочкой. На снимке также видны мужские руки. Публикацию певица сопроводила подписью «Наша маленькая принцесса».

    Личность отца ребенка пока неизвестна. В последнее время артистка не рассказывала о своих романтических отношениях. Также певица не стала раскрывать имя дочери.

    Ранее Mash сообщил, что Лавин могла отказаться от выступлений в России из-за клещей. Канадская певица до этого дважды посещала Россию — в 2007 и 2011 годах.

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