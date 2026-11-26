Музыкант Дмитрий Маликов поделился откровенными воспоминаниями о детстве своей дочери Стефании и признался, что совершил в ее воспитании много ошибок. Об этом он рассказал на шоу «Alekó in my bag» в VK Видео.

Маликов признался, что в молодости легкомысленно относился к воспитанию дочери, много работал. Стефания часто обижалась на занятость отца.

«Сейчас я, безусловно, стараюсь каждый день ценить все больше. Ведь с годами мы больше всего ценим время. А тогда мы ценили деньги», — рассказал 56-летний певец.

Маликов отметил, что если бы была возможность повернуть время вспять, то он бы постарался больше уделять внимания дочери, окружил бы ее заботой, исправив ошибки молодости.

В прошлом году в интервью Лауре Джугелии Маликов прокомментировал обвинения в рукоприкладстве в семье. Он признался, что выпил и был агрессивным.