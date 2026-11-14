Блогер Валерия Чекалина рассказала, что планирует поехать в Китай на лечение примерно на месяц. Об этом Лерчек поделилась в интервью ИС «Вести» .

«Наконец-то мы получили разрешение на выезд и скоро отправимся туда с моим гражданским супругом, который все это время был рядом со мной, и в самые сложные моменты, когда я не могла ходить даже по лестницам, он носил меня на руках. Поедем мы примерно на месяц» — отметила Лерчек.

В КНР на лечение блогер поедет со своим гражданским супругом и отцом ее четвертого ребенка аргентинским танцором Луисом Сквиччиарини. Чекалина рассказала, что будет проходить в Китае CAR-T-терапию, которая заключается в том, что вакцину делают из крови пациента.

Президент России Владимир Путин помиловал Чекалину, и это освободило блогера от уплаты штрафа в размере 763 миллиона рублей. Благодаря помилованию она сможет отправиться в китайскую клинику на лечение.