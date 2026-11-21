Музыкальный критик Сергей Соседов, которого не стало в сентябре 2026 года, владел двумя столичными квартирами. Общая стоимость недвижимости достигает 100 миллионов рублей, рассказали в программе «Малахов» на телеканале «Россия 1» .

Одну из квартир Соседов приобрел у предпринимательницы Александры Рашель. Женщина сообщила, что сделка прошла за 30 миллионов рублей. При этом она считает, что критик получил жилье по цене значительно ниже рыночной. Вторую квартиру оценивают в 70 миллионов рублей.

Соседи по дому поделились наблюдениями. По их словам, одна из квартир периодически сдавалась в аренду мигрантам. Сам Соседов появлялся там нечасто.

Критик скончался 23 сентября в гостинице «Дархан» в якутском Нерюнгри. Ему было 58 лет. Соседов получил тяжелую травму головы, упав с лестницы, и скончался в больнице.

Его мать Антонина Петровна предположила, что одной из причин происшествия могло стать недомогание после долгого перелета.