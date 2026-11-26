Адвокат Сергей Жорин все еще находится в итальянской клинике, где его прооперировали после травмы. Об этом юрист сообщил корреспонденту 360.ru.

По его словам, выписывать пока не планируют, хороших новостей нет. Остается вероятность, что понадобится повторное хирургическое вмешательство.

«Сейчас этот вопрос решается после МРТ», — ответил Жорин на вопрос журналиста, планируется ли еще одна операция.

Адвоката экстренно прооперировали в Италии 23 ноября после травмы. СМИ писали, что он упал в стоматологии, но сам юрист это опроверг.

Жорин представляет интересы Дениса Устименко-Вайнштейна (рэпер Джиган) в разбирательстве с его бывшей женой Оксаной Самойловой из-за алиментов. Также на его счету работа со многими российскими знаменитостями.