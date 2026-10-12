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    Авербух и Арзамасова ждут третьего ребенка? Как расцвела любовь, в которую никто не верил

    Фото: РИА «Новости»

    Актриса Елизавета Арзамасова снова подогрела слухи о своей третьей беременности от фигуриста Ильи Авербуха. Подписчики заметили на кадрах в соцсетях ее округлившийся живот. Небанальная, отчасти даже скандальная история их отношений — в материале 360.ru.

    Знакомство и пикантные воспоминания о нем

    Все началось еще в 2010 году. Елизавете Арзамасовой было 15 лет, Илье Авербуху — 37.

    За три года до этого он развелся с фигуристкой Ириной Лобачевской, от которой у него есть сын Мартин, родившийся в 2004 году. Авербух отмечал, что отношения «зашли в абсолютный тупик».

    СМИ писали о его изменах, и потом Лобачевская это подтверждала. Говорила даже, что случайно выяснила о ребенке мужа от другой женщины.

    Как бы то ни было, к моменту знакомства с будущей второй супругой хореограф был уже свободен. Впервые они с Арзамасовой встретились на ледовом шоу «Лед и пламень», продюсером и хореографом которого выступал Авербух. Звезда «Папиных дочек» участвовала в проекте в паре с фигуристом Максимом Стависким. Они заняли второе место.

    Авербух отмечал, что пригласить актрису даже не было его идеей.

    «Я считал, что она слишком юная. Возникал вопрос: „А что с ней делать?“ У нас все-таки много танцев про любовь, отношения», — рассуждал он.

    Фото: РИА «Новости»

    Однако позже хореограф позвал Арзамасову в детские ледовые сказки «Винкс» и «Тайна острова сокровищ». Девушка была очень рада — признавалась, что для нее любая возможность выйти на лед — огромное счастье.

    Ни о каком романе они с Авербухом тогда, разумеется, не помышляли.

    Хотя годы спустя в интервью журналистке Ксении Собчак хореограф признавался, что актриса показалась ему юной и трепетной. И добавил фразу, за которую его чуть не отменили: «Пятнадцать лет — это уже не ребенок, это уже женщина, у нее все было».

    Поднялась волна хейта. Под видео с интервью появились гневные комментарии: «Это прям статьей пахнет!», «И всех ли детей он так рассматривает?», «Это полный треш».

    Фото: РИА «Новости»

    Собчак поддержала Авербуха. Она сочла, что поднялся «кипеж вокруг ничего», и намекнула, что далеко не все начинают половую жизнь совершеннолетними. В ответ журналистка Божена Рынска указала, что нельзя «нормализировать сексуализацию подростков», и предложила вручить Авербуху «орден за мерзость».

    Сам хореограф счел, что журналисты «разгоняют всякую ерунду», и отказался комментировать скандал.

    «Мы поняли, что говорим на одном языке». Начало отношений

    Отношения между Арзамасовой и Авербухом завязались лишь 10 лет спустя. Широкая публика узнала об этом незадолго до свадьбы знаменитостей. По словам Авербуха, они снова встретились на мероприятии и начали общаться.

    «Нам как-то сразу захотелось быть вместе. Мы поняли, что говорим на одном языке», — вспоминал он в интервью.

    Авербуха покорила ее трогательная «беззащитность перед миром».

    Мне нравится ее какая-то беззащитность перед миром. <…> Она сохранила в себе этот ангельский свет. Можно над этим смеяться, говорить: «Сладкий сироп». Но я это вижу, чувствую и полюбил. Люблю и надеюсь, что это с нами будет всю жизнь.

    Илья Авербух, интервью 2021 года

    Актриса тоже быстро поняла, что встретила своего единственного.

    В недавнем интервью kp.ru она вспомнила, как они много и обо всем разговаривали, задавали друг другу важные вопросы, а ответы соединяли их все крепче. Даже вкусы в музыке, кино и театральных постановках у них во многом сходились.

    «Я хотела и предчувствовала все то прекрасное, что сегодня между нами есть. Когда вы встречаете человека, с которым видите свое будущее, вы сразу это чувствуете без всяких завоеваний», — подчеркнула Арзамасова.

    Фото: РИА «Новости»

    Пара официально объявила о своих отношениях в середине 2020 года в эфире программы «Вечерний Ургант». К тому времени они уже перестали скрываться — их видели на свидании в кафе, — но Авербух подчеркивал, что стремится беречь свое счастье от посторонних глаз.

    На шоу влюбленные уже не прятали чувств, держались за руки.

    «Вот мы здесь. Мы вместе. Мы счастливы», — делился хореограф.

    Арзамасова делала ему комплименты, назвала очень хозяйственным.

    Семья и дети

    Не успели в обществе свыкнуться с этим союзом, как стало известно о грядущей свадьбе.

    В начале декабря Арзамасова опубликовала в соцсетях фото с помолвочным кольцом, а уже через пару недель они с Авербухом расписались в столичном загсе. Невеста была в нежно-голубом платье, жених — в пиджаке поверх футболки и брюках.

    Пышной церемонии не было — все прошло скромно, в узком кругу. Арзамасова поделилась видео в Сети, подписав его трогательно и лаконично: «Маршрут построен».

    Фото: РИА «Новости»

    Фигурист и телеведущий Алексей Ягудин в комментариях порадовался за молодоженов и пошутил, что видимо, «следующая станция — роддом».

    Далеко не все одобрили этот шаг — людей смущала разница в возрасте. Арзамасову обвиняли в браке по расчету. Бывшая жена Авербуха заявила, что актриса не так проста, как кажется и он привлекает ее, поскольку финансово успешен. По мнению Лобачевой, они вели себя очень наигранно.

    Однако Арзамасову с Авербухом, похоже, не волновало общественное мнение об их личной жизни.

    Как и «предсказал» Ягудин, пополнения в молодой семье долго ждать не пришлось. Уже в августе 2021 года на свет появился Лев.

    Творческая мать не засиделась в декрете — уже скоро вернулась к участию в спектаклях. Муж поддержал ее, считая, что ее карьерное развитие не менее важно. За ребенком ухаживали оба.

    В нашей творческой среде вообще часто все с ног на голову: кто сегодня рано встал и на гастроли не уехал, тот и главный родитель. Кто вечером спектакль не играет, тот и целует на ночь.

    Лиза Арзамасова

    Оказываясь дома, оба старались абстрагироваться от рабочих вопросов и посвятить себя семье. Быт не стал проблемой. В семье была няня, но и Арзамасова с удовольствием занималась хозяйством, готовила.

    В августе 2024 года у пары родилась дочь Лия. Молодая мать признавалась, что сделалась сентиментальнее, стала всему умиляться.

    «Думаю, что никакая работа, никакие карьерные победы не могут принести в жизнь женщины больше счастья и восторга, чем наше продолжение в детках», — делилась Арзамасова в соцсетях.

    Ее супруг тоже души не чает в своих родных.

    «Каждый день — это абсолютное счастье», — говорил он в 2025 году.

    Фото: РИА «Новости»

    Судя по всему, в паре царит все та же гармония, что и в начале отношений. Спорные вопросы решаются в мирном диалоге. Разница в возрасте не мешает — наоборот, заставляет глубже ценить друг друга.

    «Так сложилось, что мы встретились, когда один движется к 50, а второй только в середине пути. Я об этом думаю, понимаю, что жизнь не бесконечна, ценю каждый день нашей совместной жизни», — констатировал Авербух в беседе с журналистами.

    Звездная семья живет на высоком этаже в элитном доме в Хорошевском районе Москвы и каждый день любуется видами на парк и яблоневый сад.

    Супруги регулярно публикуют совместные фото и делятся новостями из семейной жизни. Продемонстрировали снимок дочери, когда той было всего восемь месяцев. Рассказывали, что сын посещает множество секций, знает огромное количество стихов и песен.

    В мае актриса сообщила, что они с Авербухом подарили Льву собаку.

    А скоро, возможно, в семье произойдет более серьезное событие.

    Арзамасова снова ждет ребенка?

    На днях 31-летняя Елизавета Арзамасова опубликовала семейное фото, на котором виден ее округлившийся живот. Его не скрывала даже свободная одежда.

    Летом поклонники уже подозревали, что актриса в положении, когда она появилась на детском празднике в свободном платье и пила только воду.

    Фото: РИА «Новости»

    А на свадьбу фигуристки Евгении Медведевой и вовсе не пришла, хотя обычно сопровождала мужа на подобных торжествах. В соцсетях тогда предположили, что у Арзамасовой токсикоз. Однако Авербух решительно опроверг слухи: «Нет, точно, 100% нет».

    Возможно, как и на заре своей любви, супруги решили как можно дольше держать самое сокровенное при себе.

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