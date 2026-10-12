Авербух и Арзамасова ждут третьего ребенка? Как расцвела любовь, в которую никто не верил

Актриса Елизавета Арзамасова снова подогрела слухи о своей третьей беременности от фигуриста Ильи Авербуха. Подписчики заметили на кадрах в соцсетях ее округлившийся живот. Небанальная, отчасти даже скандальная история их отношений — в материале 360.ru.

Знакомство и пикантные воспоминания о нем

Все началось еще в 2010 году. Елизавете Арзамасовой было 15 лет, Илье Авербуху — 37. За три года до этого он развелся с фигуристкой Ириной Лобачевской, от которой у него есть сын Мартин, родившийся в 2004 году. Авербух отмечал, что отношения «зашли в абсолютный тупик». СМИ писали о его изменах, и потом Лобачевская это подтверждала. Говорила даже, что случайно выяснила о ребенке мужа от другой женщины. Как бы то ни было, к моменту знакомства с будущей второй супругой хореограф был уже свободен. Впервые они с Арзамасовой встретились на ледовом шоу «Лед и пламень», продюсером и хореографом которого выступал Авербух. Звезда «Папиных дочек» участвовала в проекте в паре с фигуристом Максимом Стависким. Они заняли второе место. Авербух отмечал, что пригласить актрису даже не было его идеей. «Я считал, что она слишком юная. Возникал вопрос: „А что с ней делать?“ У нас все-таки много танцев про любовь, отношения», — рассуждал он.

Фото: РИА «Новости»

Однако позже хореограф позвал Арзамасову в детские ледовые сказки «Винкс» и «Тайна острова сокровищ». Девушка была очень рада — признавалась, что для нее любая возможность выйти на лед — огромное счастье. Ни о каком романе они с Авербухом тогда, разумеется, не помышляли. Хотя годы спустя в интервью журналистке Ксении Собчак хореограф признавался, что актриса показалась ему юной и трепетной. И добавил фразу, за которую его чуть не отменили: «Пятнадцать лет — это уже не ребенок, это уже женщина, у нее все было».

Поднялась волна хейта. Под видео с интервью появились гневные комментарии: «Это прям статьей пахнет!», «И всех ли детей он так рассматривает?», «Это полный треш».

Фото: РИА «Новости»

Собчак поддержала Авербуха. Она сочла, что поднялся «кипеж вокруг ничего», и намекнула, что далеко не все начинают половую жизнь совершеннолетними. В ответ журналистка Божена Рынска указала, что нельзя «нормализировать сексуализацию подростков», и предложила вручить Авербуху «орден за мерзость». Сам хореограф счел, что журналисты «разгоняют всякую ерунду», и отказался комментировать скандал.

«Мы поняли, что говорим на одном языке». Начало отношений

Отношения между Арзамасовой и Авербухом завязались лишь 10 лет спустя. Широкая публика узнала об этом незадолго до свадьбы знаменитостей. По словам Авербуха, они снова встретились на мероприятии и начали общаться. «Нам как-то сразу захотелось быть вместе. Мы поняли, что говорим на одном языке», — вспоминал он в интервью. Авербуха покорила ее трогательная «беззащитность перед миром».

Мне нравится ее какая-то беззащитность перед миром. <…> Она сохранила в себе этот ангельский свет. Можно над этим смеяться, говорить: «Сладкий сироп». Но я это вижу, чувствую и полюбил. Люблю и надеюсь, что это с нами будет всю жизнь. Илья Авербух, интервью 2021 года

Актриса тоже быстро поняла, что встретила своего единственного. В недавнем интервью kp.ru она вспомнила, как они много и обо всем разговаривали, задавали друг другу важные вопросы, а ответы соединяли их все крепче. Даже вкусы в музыке, кино и театральных постановках у них во многом сходились. «Я хотела и предчувствовала все то прекрасное, что сегодня между нами есть. Когда вы встречаете человека, с которым видите свое будущее, вы сразу это чувствуете без всяких завоеваний», — подчеркнула Арзамасова.

Фото: РИА «Новости»

Пара официально объявила о своих отношениях в середине 2020 года в эфире программы «Вечерний Ургант». К тому времени они уже перестали скрываться — их видели на свидании в кафе, — но Авербух подчеркивал, что стремится беречь свое счастье от посторонних глаз. На шоу влюбленные уже не прятали чувств, держались за руки. «Вот мы здесь. Мы вместе. Мы счастливы», — делился хореограф. Арзамасова делала ему комплименты, назвала очень хозяйственным.

Семья и дети

Не успели в обществе свыкнуться с этим союзом, как стало известно о грядущей свадьбе. В начале декабря Арзамасова опубликовала в соцсетях фото с помолвочным кольцом, а уже через пару недель они с Авербухом расписались в столичном загсе. Невеста была в нежно-голубом платье, жених — в пиджаке поверх футболки и брюках. Пышной церемонии не было — все прошло скромно, в узком кругу. Арзамасова поделилась видео в Сети, подписав его трогательно и лаконично: «Маршрут построен».

Фото: РИА «Новости»

Фигурист и телеведущий Алексей Ягудин в комментариях порадовался за молодоженов и пошутил, что видимо, «следующая станция — роддом». Далеко не все одобрили этот шаг — людей смущала разница в возрасте. Арзамасову обвиняли в браке по расчету. Бывшая жена Авербуха заявила, что актриса не так проста, как кажется и он привлекает ее, поскольку финансово успешен. По мнению Лобачевой, они вели себя очень наигранно. Однако Арзамасову с Авербухом, похоже, не волновало общественное мнение об их личной жизни.

Как и «предсказал» Ягудин, пополнения в молодой семье долго ждать не пришлось. Уже в августе 2021 года на свет появился Лев. Творческая мать не засиделась в декрете — уже скоро вернулась к участию в спектаклях. Муж поддержал ее, считая, что ее карьерное развитие не менее важно. За ребенком ухаживали оба.

В нашей творческой среде вообще часто все с ног на голову: кто сегодня рано встал и на гастроли не уехал, тот и главный родитель. Кто вечером спектакль не играет, тот и целует на ночь. Лиза Арзамасова

Оказываясь дома, оба старались абстрагироваться от рабочих вопросов и посвятить себя семье. Быт не стал проблемой. В семье была няня, но и Арзамасова с удовольствием занималась хозяйством, готовила. В августе 2024 года у пары родилась дочь Лия. Молодая мать признавалась, что сделалась сентиментальнее, стала всему умиляться. «Думаю, что никакая работа, никакие карьерные победы не могут принести в жизнь женщины больше счастья и восторга, чем наше продолжение в детках», — делилась Арзамасова в соцсетях. Ее супруг тоже души не чает в своих родных. «Каждый день — это абсолютное счастье», — говорил он в 2025 году.

Фото: РИА «Новости»

Судя по всему, в паре царит все та же гармония, что и в начале отношений. Спорные вопросы решаются в мирном диалоге. Разница в возрасте не мешает — наоборот, заставляет глубже ценить друг друга. «Так сложилось, что мы встретились, когда один движется к 50, а второй только в середине пути. Я об этом думаю, понимаю, что жизнь не бесконечна, ценю каждый день нашей совместной жизни», — констатировал Авербух в беседе с журналистами. Звездная семья живет на высоком этаже в элитном доме в Хорошевском районе Москвы и каждый день любуется видами на парк и яблоневый сад. Супруги регулярно публикуют совместные фото и делятся новостями из семейной жизни. Продемонстрировали снимок дочери, когда той было всего восемь месяцев. Рассказывали, что сын посещает множество секций, знает огромное количество стихов и песен. В мае актриса сообщила, что они с Авербухом подарили Льву собаку. А скоро, возможно, в семье произойдет более серьезное событие.

Арзамасова снова ждет ребенка?

На днях 31-летняя Елизавета Арзамасова опубликовала семейное фото, на котором виден ее округлившийся живот. Его не скрывала даже свободная одежда. Летом поклонники уже подозревали, что актриса в положении, когда она появилась на детском празднике в свободном платье и пила только воду.

Фото: РИА «Новости»

А на свадьбу фигуристки Евгении Медведевой и вовсе не пришла, хотя обычно сопровождала мужа на подобных торжествах. В соцсетях тогда предположили, что у Арзамасовой токсикоз. Однако Авербух решительно опроверг слухи: «Нет, точно, 100% нет». Возможно, как и на заре своей любви, супруги решили как можно дольше держать самое сокровенное при себе.