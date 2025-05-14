14 мая 2025 13:32 «Глаз так горел нехорошо». Как Авербуха захотели отменить за слова о 15-летней Арзамасовой 0 0 0 Фото: Sergey Elagin/Business Online / www.globallookpress.com Знаменитости

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Интервью фигуриста Ильи Авербуха журналистке Ксении Собчак спровоцировало самый настоящий скандал. Все из-за слов продюсера о первой встрече с нынешней супругой. Хотя актрисе Лизе Арзамасовой тогда было всего 15 лет, Авербух заявил, что в этом возрасте девочка была «уже женщина», у которой «все было». Как отреагировали на слова спортсмена россияне — в материале 360.ru.

Как Авербух познакомился с Арзамасовой Знакомство Авербуха с Арзамасовой произошло на ледовом шоу «Лед и пламень». Тогда актриса показалась фигуристу «юной и трепетной». Собчак спросила Авербуха, не смущает ли его, что он помнит жену еще ребенком. «Пятнадцать лет — это уже не ребенок, это уже женщина, у нее все было», — заявил режиссер. Одновременно с этим он отметил, что абсолютно счастлив в браке. У пары двое детей — сын Лев и дочь Лия. Авербух неоднократно подчеркивал, что Арзамасова для него — не просто жена, а настоящий партнер и вдохновение.

Фото: РИА «Новости»

Как Собчак защищала Авербуха Реакция пользователей после такого заявления не заставила себя долго ждать. Неоднозначную фразу восприняли негативно — россияне высказались в комментариях под роликом на YouTube-канале «Осторожно: Собчак». «Как девушка, которой когда-то было 15 лет, хочу заявить, что это возраст ребенка», «Это прям статьей пахнет! Не ожидала от него», «То есть он успел рассмотреть, что там „уже все было“, в 15-летней девочке. И всех ли детей он так рассматривает?», «Это полный треш», «Когда говорил о 15-летней женщине, глаз так горел нехорошо», — поделились участники обсуждения.

Фото: РИА «Новости»

После волны упреков Собчак поддержала Авербуха. «Друзья, а что за лицемерие и „кипеж вокруг ничего“? У нас что, все в стране в 18 половую жизнь начинают? Ну вот честно давайте друг другу скажем», — написала она в своем Telegram-канале. Пользователи тут же отреагировали — и под волной хейта оказалась сама журналистка. «В смысле, кипиш вокруг ничего? УК РФ — это ничего? Или у нас теперь законно сексуализировать малолетних?» — написал один из комментаторов. Слова Авербуха и поддержавшей его Собчак осудила журналистка Божена Рынска. «Это не „ничего“, Ксения, а „у нее уже все было в 15“ — это не фигура речи, а первый абзац обвинительного заключения. И это не „кипеж“, а коллективный рефлекс брезгливости, когда кто-то нормализует сексуализацию подростков. Авербуху — орден за мерзость, тебе — премию за нормализацию», — сказала она.

Фото: РИА «Новости»

В таком же ключе высказалась автор Telegram-канала «Героиня Татлера».

«Нет, Ксения, просто далеко не все могут смириться с ситуацией, когда 37-летний мужик встречает 15-летнюю девушку и при этом думает — цитата: „У нее уже все было“. Груминг остается грумингом, даже если заканчивается браком и детишками», — заметила она.

Интересно Груминг (от англ. grooming) — установление доверительных отношений с ребенком или подростком с целью сексуальной эксплуатации. Это может происходить как в реальной жизни, так и онлайн. Груминг (от англ. grooming) — установление доверительных отношений с ребенком или подростком с целью сексуальной эксплуатации. Это может происходить как в реальной жизни, так и онлайн.

Реакция Авербуха С фигуристом решили связаться журналисты Super.ru, чтобы выяснить, что сам Авербух думает о скандале со своим участием. «Это глупость какая-то все. Что за чушь? Вы разгоняете ерунду всякую. Не надо ни в чем разбираться, пожалуйста, все», — резко ответил спортсмен. Стоит отметить, что Авербух и Арзамасова поженились спустя 10 лет после знакомства. Тогда звезде «Папиных дочек» было уже 25 лет. Они афишировали свои отношения в 2020 году, а спустя пару месяцев сыграли свадьбу.