«Пятнадцать лет — это женщина, у нее все было». Авербух вспомнил о первой встрече с женой
Знаменитый фигурист, продюсер и режиссер Илья Авербух в большом интервью Ксении Собчак рассказал об отношениях с актрисой Лизой Арзамасовой. Пара познакомилась на съемках шоу «Лед и пламень», когда артистке было всего 15 лет. Подробности — в материале 360.ru.
«Это уже женщина, у нее все было»
Несмотря на слухи, супруги уверяют, что тогда между ними были только рабочие отношения, а чувства вспыхнули лишь спустя 10 лет после съемок проекта. Продюсер напомнил, что тогда он не знал о популярности Лизы и думал, что делать с юной девочкой на льду.
«И Лиза, конечно, блестяще себя проявила. Но сказать, что была какая-то любовь с первого взгляда… нет. Очаровательная девочка, прекрасная, светлая, такая воздушная — вот все эпитеты участницы проекта», — отметил Авербух.
Журналистка предположила, что это, наверное, странное чувство: помнить свою возлюбленную еще ребенком.
«Пятнадцать лет — это уже не ребенок, это уже женщина, у нее все было. Я абсолютно счастлив в браке. Вот в этом году у нас уже четыре года. Льву — уже три с половиной. А кажется, что еще вчера на нас вешали все ярлыки мира. А каждый день — это абсолютное счастье. Ну вот про ярлыки. Нарисуйте меня пауком!» — ответил фигурист.
Авербух и Арзамасова в браке
Хореограф официально поженился на актрисе в 2020 году. Несмотря на разницу в 22 года, пара демонстрирует идиллию в отношениях и воспитывает двоих детей.
Первым общим ребенком стал сын Лев — он появился на свет летом 2021 года. Мальчик быстро стал центром внимания семьи и поклонников пары. В августе 2024 года у супругов родилась дочь Лия. Илья и Лиза часто делятся в соцсетях трогательными семейными кадрами и показывают теплые отношения и взаимную поддержку.
Авербух неоднократно подчеркивал, что Лиза для него — не просто жена, а настоящий партнер и вдохновение. Пара избегает конфликтов и скандалов, предпочитая решать любые вопросы через доверительный диалог.
Арзамасова быстро нашла общий язык с сыном Ильи от первого брака с Ириной Лобачевой, теперь они поддерживают дружеские отношения.