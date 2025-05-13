Знаменитый фигурист, продюсер и режиссер Илья Авербух в большом интервью Ксении Собчак рассказал об отношениях с актрисой Лизой Арзамасовой. Пара познакомилась на съемках шоу «Лед и пламень», когда артистке было всего 15 лет. Подробности — в материале 360.ru.

«Это уже женщина, у нее все было»

Несмотря на слухи, супруги уверяют, что тогда между ними были только рабочие отношения, а чувства вспыхнули лишь спустя 10 лет после съемок проекта. Продюсер напомнил, что тогда он не знал о популярности Лизы и думал, что делать с юной девочкой на льду.

«И Лиза, конечно, блестяще себя проявила. Но сказать, что была какая-то любовь с первого взгляда… нет. Очаровательная девочка, прекрасная, светлая, такая воздушная — вот все эпитеты участницы проекта», — отметил Авербух.

Журналистка предположила, что это, наверное, странное чувство: помнить свою возлюбленную еще ребенком.

«Пятнадцать лет — это уже не ребенок, это уже женщина, у нее все было. Я абсолютно счастлив в браке. Вот в этом году у нас уже четыре года. Льву — уже три с половиной. А кажется, что еще вчера на нас вешали все ярлыки мира. А каждый день — это абсолютное счастье. Ну вот про ярлыки. Нарисуйте меня пауком!» — ответил фигурист.