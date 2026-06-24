Елизавета Арзамасова призналась, что ведение премии «Хрустальная Турандот» стало для нее ежегодной радостью

Актриса Елизавета Арзамасова готовится в очередной раз сыграть роль принцессы Турандот на вручении театральной премии «Хрустальная Турандот». В беседе с KP.RU она поделилась своими впечатлениями от участия в этом мероприятии и рассказала о своих любимых перевоплощениях на сцене.

Арзамасова отметила, что ведение премии «Хрустальная Турандот» стало для нее ежегодной радостью и ответственностью. Она доверяет вкусу экспертного совета премии и обязательно смотрит постановки, получившие награды.

Также актриса рассказала о своем опыте игры князя Мышкина в спектакле «Идиот» по роману Достоевского. Она призналась, что боялась перед премьерой объема работы и формы репетиций, но не испугалась «мужской» роли. Арзамасова подчеркнула, что гендерная составляющая в этом образе не так важна, как трансляция жизни души князя Мышкина.

В разговоре с актрисой затронули тему экспериментов с классикой. Арзамасова отметила, что такие эксперименты всегда сложны и будут обсуждаемы.

Кроме того, актриса рассказала о своих семейных ценностях и отношениях с мужем Ильей Авербухом. Она подчеркнула, что они с мужем уважают их разность, но при этом находят много общего. Арзамасова также поделилась своими мыслями о воспитании детей и выборе между спортом и творчеством. Она отметила, что они с мужем не делают выбор за детей, а аккуратно пробуют разные занятия и смотрят, что им нравится.