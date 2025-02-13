Актриса Нонна Гришаева призналась, что гордится коллегой Лизой Арзамасовой

Нонна Гришаева, известная по роли Людмилы Васнецовой в сериале «Папины дочки. Новые», в интервью Леди Mail поделилась своими впечатлениями о съемках и отношениях с коллегами.

За долгие годы работы над проектом между актерами сложились теплые и дружеские отношения, которые выходят за рамки съемочной площадки. Например, Гришаева тепло отзывается о Лизе Арзамасовой, которая играет одну из ее дочерей в сериале.

«Мне очень нравится все, что она делает. Мне приятно помогать с новогодними поздравлениями фонду „Старость в радость“, в попечительский совет которого она входит. Лиза Арзамасова — большая умница, и я очень рада, что недавно она второй раз стала мамой», — заявила Гришаева.

Они продолжали общаться даже в перерывах между съемками, встречаясь на различных мероприятиях и совместных проектах, таких как спектакль «ЧП», где Нонна выступала в качестве специального гостя.

Актриса также отметила, что ей очень комфортно работать на съемочной площадке благодаря дружеской атмосфере и приятному коллективу. Она выделила свои хорошие отношения с Филиппом Бледным, который играет ее сына Веника, и другими актерами, подчеркнув, что процесс совместного творчества и общения приносит ей удовольствие.