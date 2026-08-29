Авербух ответил на слухи о новой беременности Арзамасовой

Фигурист, тренер, хореограф и продюсер ледовых шоу Илья Авербух опроверг слухи о третьей беременности супруги Елизаветы Арзамасовой. Об этом сообщил телеграм-канал Starhit .

«Нет, точно, 100% нет», — сказал Авербух.

Прошлым летом Арзамасова поделилась видео с годовалой дочерью от Авербуха в соцсетях. Разница в возрасте между актрисой и фигуристом составляет 22 года. Свои отношения они долго скрывали, но впервые открыто заявили о них осенью 2020 года, а спустя три месяца — поженились.

Ранее младшая сестра певицы Ольги Бузовой Анна раскрыла имя новорожденной дочери, а также поделилась подробностями, как выбирала его с мужем.