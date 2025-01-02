Сегодня 23:00 Звездные родители. Кто из знаменитостей обзавелся детьми в 2024 году 0 0 0 Фото: Unsplash Знаменитости

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Год семьи удался на славу. Многие звезды стали родителями впервые или поддержали тренд на многодетность. 360.ru вспомнил, кто похвастался прибавлением в 2024 году.

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Фото: РИА «Новости»

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов Бывший муж Ольги Бузовой стал отцом в пятый раз. Модель родила четвертого совместного со спортсменом ребенка. Теперь количество мальчиков и девочек в их семье сравнялось — старшей дочери пять лет, средней четыре, а первому сыну два года. У футболиста также есть дочь от другого брака. Марина Федункив Неожиданно для поклонников актриса стала матерью в 53 года. Она ответственно подошла к первой беременности — бросила курить и занялась оздоровлением. Отцом мальчика стал итальянский бизнесмен Стефано Маджи, который младше супруги на 13 лет. Милош Бикович Звезда «Холопа» стал отцом в январе 2024 года. Жена, юрист Ивана Малич родила ему сына. В соцсетях он попросил не нарушать их приватность и назвал отцовство самым волнующим событием в жизни.

Фото: РИА «Новости»

Елизавета Арзамасова и Илья Авербух В семье актрисы «Папиных дочек» и именитого фигуриста появился второй ребенок. Их трехлетний сын стал старшим братом. На выписке из роддома муж устроил супруге ледовое шоу на импровизированном катке. Анастасия Задорожная Переехавшая в США певица и актриса из популярного в нулевые сериала «Клуб» родила первенца — дочь Александру. Первые месяцы материнства прошли в по-настоящему экстремальных условиях, ведь на штат, где живет семья, обрушился ураган. Однако она не унывала и рассказывала поклонникам о своих приключениях. Юлия Липницкая Олимпийская чемпионка по фигурному катанию родила в сентябре второго ребенка от фигуриста Дмитрия Михайлова. Отцом ее первой дочери стал Владислав Тарасенко. Илон Маск Информация о количестве детей у американского бизнесмена разнится. Журналисты сообщили о появлении на свет предположительно 12-го ребенка, пол и имя которого до сих пор неизвестны общественности. Матерью стала топ-менеджер его корпорации Neuralink Шивон Зилис, которая уже воспитывает двойню.

Роберт Паттинсон Еще одной зарубежной знаменитостью, вступившей в родительство, стал актер из «Сумерек». Актриса Сьюки Уотерхаус родила дочь. В разговоре с журналистами новоявленный отец признался, что его удивило стремительное развитие дочери — в возрасте всего нескольких месяцев она уже проявила свою личность. Джастин и Хейли Бибер Летом родился Джек Блюз Бибер, первый ребенок знаменитой четы. Его отец даже решил взять творческую паузу, чтобы насладиться семейной жизнью. Марго Робби Голливудская актриса родила мальчика от кинопродюсера Тома Акерли. Пара познакомилась почти 12 лет назад на съемках фильма «Французская сюита». В конце 2024 года фотографы поймали мужа «кинобарби» вышедшим из магазина с упаковкой подгузников.