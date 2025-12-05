Собчак заявила, что согласовывала с Авербухом отрывок из интервью про Арзамасову

Ведущая Ксения Собчак заявила, что не стала бы целенаправленно разрушать карьеру герою своего интервью. Об этом она сказала в эфире шоу «Натальная карта» .

По словам журналистки, слухи о том, что каждый ее гость неминуемо сталкивается с репутационными рисками, распространяют конкуренты.

Собчак отметила, что в определенных случах даже показывает материалы героям своих интервью заранее. Так было в случае с Ильей Авербухом, который неоднозначно высказался о знакомстве с супругой Елизаветой Арзамасовой, которой тогда было 15 лет.

«Конкретно этот выпуск я ему отправила, чтобы он посмотрел заранее, потому что он очень переживал. Он его полностью одобрил и потом благодарил за этот выпуск», — сказала Ксения.

Ранее стало известно, что Собчак извинилась перед режиссером Никитой Михалковым за ложное обвинение. Телеведущая ошиблась, утверждая, что кинематографист занимался доносами на участников «голой вечеринки» блогера Насти Ивлеевой.