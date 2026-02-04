Актриса Лиза Арзамасова провела творческую встречу со школьниками

В школе имени Маршала В. И. Чуйкова прошла творческая встреча с известной российской актрисой театра и кино Лизой Арзамасовой. Тема мероприятия — «Чтение как новый культурный тренд».

Встреча началась с теплого и доверительного разговора. Актриса поделилась своей любовью к литературе и русскому языку, надеясь вдохновить учеников.

«Мне кажется, что книга — это билет в какой-то особенный мир. Чтение развивает, дополняет вас, учит. Вы становитесь интересным, глубоким человеком. И не важно для кого — в первую очередь для себя», — отметила Арзамасова.

В ходе беседы актриса рассказала о своих читательских предпочтениях и привела примеры любимых произведений. Она подчеркнула, что важная литература часто написана для детей, но говорит со всеми возрастами.

Встреча не ограничилась монологом. Актриса провела мастер-класс по выразительному чтению, предложив школьницам прочитать стихотворение Агнии Барто. Она также прочитала отрывок из рассказа Виктора Драгунского, показав, как текст может передать полноту детского восприятия мира.

Ребята активно задавали вопросы о творческом пути актрисы, популярности, учебе текстов и источниках вдохновения. Арзамасова отвечала искренне и с юмором, поделившись своими первыми съемочными впечатлениями и секретами запоминания сложных фраз.

Завершая встречу, Лиза Арзамасова обратилась к школьникам с напутствием: «Будьте внимательны ко всему, что происходит с вами, к тем, кто рядом. Читайте, как можно больше читайте, любите читать, развивайте эту любовь. И вы будете невероятно интересными, глубокими, наполненными людьми».