Актриса Арзамасова подчеркнула, что детям не нужно пытаться мирить взрослых

Известная по роли в сериале «Папины дочки» актриса Елизавета Арзамасова поделилась своими мыслями о том, как детям стоит реагировать на конфликты между родителями. В отличие от своих экранных героинь, артистка считает, что детям не нужно пытаться мирить взрослых, написал Пятый канал .

В интервью на премьере фильма «Папины дочки. Мама вернулась» Арзамасова подчеркнула, что семейные споры должны решаться исключительно между родителями. Актриса убеждена: именно взрослые должны находить в себе силы и мудрость, чтобы преодолеть разногласия без участия детей, сообщил сайт aif.ru.

По мнению Арзамасовой, каждый случай уникален, но родители должны делать все возможное, чтобы их конфликты не отражались на детях. Такой подход, считает актриса, помогает сохранить психологическое равновесие в семье и не перекладывать на детей ответственность за решение взрослых проблем.