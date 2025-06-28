«Она могла бы посетить Марс». Арзамасова разрыдалась, заговорив о судьбе Галины Сергеевны

Российская актриса Елизавета Арзамасова не смогла сдержать слез, вспоминая свою роль в сериале «Папины дочки». Как сообщил Super.ru , актриса согласилась на просьбу записать обращение в прошлое к Галине Сергеевне.

Арзамасова участвует в съемках полнометражного фильма по мотивам новых «Папиных дочек». В кинокартине появятся повзрослевшие герои комедийного сериала. В беседе с журналистами актриса вспомнила, как играла в детстве Галину Сергеевну, и не смогла сдержать эмоций, когда начала говорить о мечтах и желаниях своей юной героини.

«Такое бывает с маленькими гениями, жизнь их усредняет до обыкновенности. Но при этом очень важно продолжать верить в себя… Я ждала для нее большего. Маленькая Галина Сергеевна мечтала отправиться в космос, она могла бы посетить Марс, она готовилась выйти замуж за принца и готовилась получить Нобелевскую премию. И она стала просто хорошим адвокатом», — сказала она.

Сейчас Галина Сергеевна счастлива в любви. Арзамасова подчеркнула, что верит, что это вдохновляет героиню на поступки космического масштаба. Ведь она живет в пределах возможного, а для маленькой Галины Сергеевны ничего не было невозможно.

«Я хочу обратиться ко всем, кто чувствует в себе задатки Галины Сергеевны: дерзайте! И пусть ни один сценарий вас не остановит. Вы все можете. У вас все получится», — высказалась актриса.

Ранее актриса Ольга Волкова, ставшая популярной благодаря сериалу «Папины дочки», поделилась размышлениями о новом проекте. Она призналась, что в фильме «Папины дочки. Новые» снова ощутила себя в роли бабушки. Волкова поблагодарила режиссера за его работу. Актриса считает, что он обладает редким даром находить актеров, идеально подходящих для своих ролей.