«Уже не ребенок». Авербух рассказал о знакомстве с 15-летней Арзамасовой

Авербух заявил, что Арзамасова в 15 лет уже не была ребенком, она была женщиной

Знаменитый фигурист, продюсер Илья Авербух в интервью журналистке Ксении Собчак рассказал о знакомстве с будущей женой. Он отметил, что в 15 лет Лиза Арзамасова не была ребенком и у нее «все было». Видео опубликовали на YouTube-канале Собчак.

Спортсмен признался, что это не была любовь с первого взгляда, это длинная история. Познакомились будущие супруги на проекте «Лед и пламень», и тогда он не знал о популярности юной актрисы. На проекте Арзамасова, по признанию тренера, прекрасно себя проявила.

«Очаровательная девочка, прекрасная, светлая, такая воздушная. Ну все эпитеты. Помню ли я ее ребенком? В 15 лет это уже не ребенок, это уже женщина. У нее уже все было», — заявил Авербух.

При этом, когда Авербух рассказывал про свои юные годы, когда они «все время что-то делили», то сказал, что в 15 лет они «дети были».

Ранее Авербух рассказал, почему проще работать на «Ледниковом периоде», чем над проектом «Русский вызов». По словам хореографа, на «Ледниковом периоде» есть следующий эфир и не стоит задача во что бы то ни стало попасть постановкой точно в «десятку».